Ани Лорак показала, как ее дочь позирует для фото

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак показала в Instagram, как ее восьмилетняя дочь София Налчаджиоглу позировала для фото. В ролике девочка принимает разные позы в свете вспышек фотокамеры.
"Моя талантливая, харизматичная, зажигательная маленькая артистка", – написала она.
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Моя талантливая, харизматичная, зажигательная, маленькая Артистка. Dressed by @sashakimofficial. #троллимировойтур
В январе 2019 года Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, отцом ее дочери Софии. Пара оформила отношения 15 августа 2009 года. Дочь София родилась у них 9 июня 2011 года.