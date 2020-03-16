Ани Лорак показала, как ее дочь позирует для фото

Дочь строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак, восьмилетняя София Налчаджиоглу принимала различные позы во время фотосессии.

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак показала в Instagram, как ее восьмилетняя дочь София Налчаджиоглу позировала для фото. В ролике девочка принимает разные позы в свете вспышек фотокамеры.

"Моя талантливая, харизматичная, зажигательная маленькая артистка", – написала она.

В январе 2019 года Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, отцом ее дочери Софии. Пара оформила отношения 15 августа 2009 года. Дочь София родилась у них 9 июня 2011 года.