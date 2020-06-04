"Как же я скучал по тебе". Лорак и Лазарев показали, как радуются встрече во время карантина

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак поделилась снимком, на котором запечатлена с российским музыкантом Сергеем Лазаревым.

Лорак: Что мне дождь проливной, когда мои друзья со мной Фото: anilorak / Instagram

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак обнародовала в Instagram селфи, на котором запечатлена вместе со своим коллегой, российским артистом Сергеем Лазаревым.

"Что мне дождь проливной, когда мои друзья со мной", – подписала снимок певица.

"Как же я скучал по тебе, дорогая Каролина. Через годы, через расстояния наша дружба крепка и стабильна!" – ответил ей Лазарев, одновременно с ней обнародовав в сети тот же снимок.

С 1 июня москвичам разрешили прогулки по так называемому графику. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, режимные прогулки в столице являются экспериментом, который продлится до 14 июня.

В рамках эксперимента москвичам разрешено выходить на прогулки с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю. График "прогулочных дней" для жителей каждого дома опубликован на сайте мэрии Москвы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 6,5 млн человек, более 386 тыс. из них умерли. В России количество заболевших превышает 440 тыс. человек, из них 5,3 тыс умерли.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. Музыкальную карьеру певец начинал в качестве одного из солистов дуэта Smash.