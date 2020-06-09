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09 июня, 2020
 
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Мамина принцесса, папина любовь. Лорак с экс-супругом поздравили дочь с девятилетием

Дочери проживающей в России украинской певицы Ани Лорак Софии 9 июня исполнилось девять лет. Лорак и ее бывший муж Мурат Налчаджиоглу поделились в социальных сетях снимками именинницы.

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Девять лет назад Лорак родила дочь Софию
Девять лет назад Лорак родила дочь Софию
Фото: anilorak / Instagram

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена вместе со своей дочерью Софией – 9 июня ей исполнилось девять лет.

"Все самые нежные объятия любви, все звезды на небе светят для тебя, моя принцесса София! С днем рождения, моя доченька!" – подписала снимок певица.

"Соня, пусть все мечты сбываются и счастье наполняет душу!" – написала в комментариях украинская гимнастка Лилия Подкопаева.

Отец Софии и бывший супруг Лорак Мурат Налчаджиоглу на своей странице в Instagram опубликовал фотоподборку с изображением дочери в разные периоды ее жизни.

"С днем рождения, моя любовь. Маленькая девочка становится леди", – написал экс-супруг певицы.

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года.

Летом 2018 года Налчаджиоглу сняли на видео в компании девушки, предположительно Яны Беляевой, в киевском ночном клубе. Супруг певицы публично гладил бедра своей спутницы.

Беляева занимается продажей одежды через социальные сети и часто посещает ночные клубы Киева. Она призналась, что знает Мурата три года.

31 января 2019 года в Шевченковском районном суде Киева прошло закрытое заседание по делу о разводе Ани Лорак (Каролины Куек) и ее супруга Мурата Налчаджиоглу. На заседании певицы и ее мужа не было – их представляли адвокаты.

Секретарь, присутствовавшая на заседании, после слушания сообщила, что Ани Лорак и Налчаджиоглу развели.

Теги: Россия, Украина, Ани Лорак, певица, Мурат Налчаджиоглу
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