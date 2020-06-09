Мамина принцесса, папина любовь. Лорак с экс-супругом поздравили дочь с девятилетием

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена вместе со своей дочерью Софией – 9 июня ей исполнилось девять лет.
"Все самые нежные объятия любви, все звезды на небе светят для тебя, моя принцесса София! С днем рождения, моя доченька!" – подписала снимок певица.
"Соня, пусть все мечты сбываются и счастье наполняет душу!" – написала в комментариях украинская гимнастка Лилия Подкопаева.
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Все самые нежные объятия любви, все зве * зды на небе светят для тебя, моя принцесса София! С Дне * м рождения, моя доченька! Будь счастлива всегда!
Отец Софии и бывший супруг Лорак Мурат Налчаджиоглу на своей странице в Instagram опубликовал фотоподборку с изображением дочери в разные периоды ее жизни.
"С днем рождения, моя любовь. Маленькая девочка становится леди", – написал экс-супруг певицы.
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Happy Birthday My Love 9 years old a small girl becomes a Lady Thanks God be healthy happy and successful . My endless Love
Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года.
Летом 2018 года Налчаджиоглу сняли на видео в компании девушки, предположительно Яны Беляевой, в киевском ночном клубе. Супруг певицы публично гладил бедра своей спутницы.
Беляева занимается продажей одежды через социальные сети и часто посещает ночные клубы Киева. Она призналась, что знает Мурата три года.
31 января 2019 года в Шевченковском районном суде Киева прошло закрытое заседание по делу о разводе Ани Лорак (Каролины Куек) и ее супруга Мурата Налчаджиоглу. На заседании певицы и ее мужа не было – их представляли адвокаты.
Секретарь, присутствовавшая на заседании, после слушания сообщила, что Ани Лорак и Налчаджиоглу развели.