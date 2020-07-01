Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео

На день рождения сына российского певца Филиппа Киркорова, Мартина, организованного в стиле "Звездных войн", пришли со своими детьми исполнители Ани Лорак, Сергей Лазарев, Анастасия Стоцкая, Тимати, продюсер Яна Рудковская, телеведущий Андрей Малахов.

Киркоров: У нас в доме бесконечное счастье! Фото: fkirkorov / Instagram

Российский певец Филипп Киркоров показал в Instagram видео и фото празднования восьмилетия своего сына Мартина. Певец устроил тематический праздник в стиле франшизы "Звездные войны".

"У нас в доме бесконечное счастье! Мартин восемь лет + Алла-Виктория восемь лет = Бедрос 88 лет", – написал он под видео со своими детьми, Мартином и Аллой-Викторией и отцом, певцом Бедросом Киркоровым.

Поздравить сына Киркорова пришли со своими детьми исполнители Ани Лорак, Сергей Лазарев, Анастасия Стоцкая, Тимати, продюсер Яна Рудковская, телеведущий Андрей Малахов.

"Настроение отличное, даже зашкаливает! Эмоции переполняют! Так круто отметили восьмилетие Мартина", – написал Киркоров.

Ани Лорак также обнародовала в Instagram снимки, для которых позировала вместе с Киркоровым, его детьми и своей дочерью Софией.

"Это был незабываемый вечер! С днем рождения, наш дорогой Мартин! Здоровья и успехов во всем! Спасибо за праздник, счастливый папа Филипп Киркоров!" – написала она.

У Филиппа Киркорова двое детей: Алла-Виктория и Мартин. Их рожала суррогатная мать. Дочь Алла-Виктория появилась на свет 26 ноября 2011 года, сын Мартин – 29 июня 2012 года.

Киркоров не женат. С 1994-го по 2005 год он жил в браке с российской певицей Аллой Пугачевой.