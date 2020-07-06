"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе

Украинская певица Ани Лорак, работающая в РФ, поделилась снимком с российским певцом Сергеем Лазаревым.

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак проводит время вместе с российским певцом Сергеем Лазаревым. Фото она разместила в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak) 4 Июл 2020 в 2:29 PDT

"Мы ждали вашу совместную фотографию", – призналась _karoxlove.

"Когда свадьба?" – спросила madinamma1969.

"Какие красивые, гармоничные люди на этой Земле! Бог явно вас создал друг для друга!" – прокомментировала natbrown4045.

Сам Лазарев под таким же снимком в Instagram написал "Обожаю". Он сопроводил пост сердечками и хештегом "дружба".

Лазарев говорил, что "очень близко" дружит с Ани Лорак. "Наши отношения очень теплые, но в рамках разумного по одной простой причине – Ани Лорак несвободна, а я не увожу из семей", – говорил певец.

31 января 2019 года в Шевченковском районном суде Киева прошло закрытое заседание по делу о разводе Ани Лорак (Каролины Куек) и ее супруга Мурата Налчаджиоглу. Секретарь, присутствовавшая на заседании, после слушания сообщила, что Ани Лорак и Налчаджиоглу развели.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.