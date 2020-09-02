Похудевший на 12 килограммов Лазарев показал, как выглядит в новом весе

37-летний российский певец Сергей Лазарев заявил, что за четыре месяца избавился от лишнего веса, посетовав, что вместе с ним так же исчезла и мышечная масса.

37-летний российский артист Сергей Лазарев разместил в Instagram снимок, на котором запечатлен с обнаженным торсом.

По словам артиста, за четыре месяца он избавился от жировых отложений в области живота и на лице.

"Минус 12 килограммов за четыре месяца! Конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, буду возвращать мышцы", – поделился он планами.

Лазарев начинал музыкальную карьеру в качестве одного из солистов дуэта Smash. В 2005 году артист заявил о себе как о сольном певце.