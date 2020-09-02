Похудевший на 12 килограммов Лазарев показал, как выглядит в новом весе

37-летний российский артист Сергей Лазарев разместил в Instagram снимок, на котором запечатлен с обнаженным торсом.
По словам артиста, за четыре месяца он избавился от жировых отложений в области живота и на лице.
"Минус 12 килограммов за четыре месяца! Конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, буду возвращать мышцы", – поделился он планами.
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Минус 12 кг за 4 месяца! Сбросил весь жирок вокруг живота, и щеки) но , конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы) дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся! Ну, А так , я доволен, мне снова 18 а вы ходите в зал? #сергеи * лазарев #лазарев
Лазарев начинал музыкальную карьеру в качестве одного из солистов дуэта Smash. В 2005 году артист заявил о себе как о сольном певце.