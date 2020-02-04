"Охрана заходила в комнату, чтобы проверить мне пульс". Джастин Бибер рассказал о наркозависимости

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер заявил, что причиной его многолетней наркозависимости стала вседозволенность – впервые певец попробовал марихуану в 13 лет, а затем перешел на более сильные препараты.

25-летний канадский певец Джастин Бибер посещает специалиста по расстройствам головного мозга, принимает антидепрессанты и проходит курс кислородной терапии, чтобы окончательно избавиться от последствий наркозависимости. Об этом Джастин Бибер рассказал в новом эпизоде документального сериала "Джастин Бибер. Сезоны" – "Темный сезон", опубликованном на YouTube-канале артиста, пишет издание E!News.

По словам певца, причиной употребления наркотиков стала вседозволенность. Бибер рассказал, что впервые попробовал марихуану в 13-летнем возрасте, а позже разнообразил ассортимент употребляемых наркотиков более сильными препаратами. Артист заявил, что это помогало ему справиться с одиночеством и противостоять "давлению одного известного музыканта".

Бибер сообщил, что многие годы его утро начиналось с "таблетки и сигареты", а по ночам охранники заходили к нему в комнату, чтобы "померить пульс и убедиться, что он не умер от передозировки".

Начать лечение от наркозависимости, по словам Бибера, его заставили проблемы со здоровьем – певец "почувствовал, что умирает". Врачи диагностировали у артиста болезнь Лайма, воспалительную инфекцию и ряд других заболеваний.

Бибер поделился, что теперь проходит сеансы терапии с психиатром Даниелем Аменом, чтобы восстановить психическое здоровье, принимает антидепрессанты, а также использует гипербарическую кислородную терапию.

В интервью артист заявил, что никогда раньше не чувствовал себя таким защищенным и последовательным, как сейчас. Певец добавил, что делает все это в том числе и ради своих будущих детей.

Джастин Бибер родился 1 марта 1994 года. Его карьера началась в 2008 году, после того как Скутер Браун стал его менеджером. Певец стал артистом лейбла Raymond Braun Media Group, а позже – Island Records.

В марте 2019 года певец заявил, что ставит карьеру на паузу, чтобы разобраться со своими проблемами. "Сейчас я сосредоточен на устранении некоторых глубоко укоренившихся проблем, которые есть у меня, как и у большинства из нас. Я займусь их решением, чтобы не развалиться", – написал он год назад в своем Instagram.

В декабре 2020 года Бибер объявил о том, что прерывает творческий отпуск и отправляется в концертный тур.

Певец женат на супермодели Хайли Бибер, брак с которой стал неожиданностью для его экс-партнерши, американской певицы Селены Гомес. В интервью певица назвала экс-бойфренда "эмоциональным агрессором".