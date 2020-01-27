Селена Гомес считает Джастина Бибера эмоциональным агрессором

Одна из песен в новом альбоме Селены Гомес посвящена отношениям с экс-бойфрендом Джастином Бибером. Певица считает, что в этих отношениях ей была отведена роль жертвы.

27-летняя американская певица и актриса Селена Гомес обвинила экс-бойфренда Джастина Бибера в эмоциональном насилии. Об этом она заявила в интервью National Public Radio.

"Я была жертвой злоупотреблений", – сообщила Гомес. Поводом для откровений о личной жизни стала песня Lose You to Love Me из ее последнего альбома. Певица призналась, что посвятила ее экс-бойфренду.

"Я не получила уважительного завершения [отношений]. Мне нужен был способ, чтобы сказать это", – объяснила Гомес историю написания песни.

По словам певицы, она смогла дать оценку поступкам экс-бойфренда только со временем. Гомес также подчеркнула, что не считает семилетние отношения с певцом "худшим периодом своей жизни". "Опасно продолжать жить с менталитетом жертвы", – заявила певица.

Представители Бибера оставили обвинения Гомес без комментариев.

Американская певица Селена Гомес и 26-летний канадский музыкант Джастин Бибер расстались в 2018 году, после того как певец тайно сделал предложение модели Хейли Болдуин, дочери актера Стивена Болдуина. Гомес и Бибер встречались с 2010 года. Новость о помолвке музыканта с дочерью актера стала неожиданностью не только для поклонников пары Гомес – Бибер, но и для самой певицы.