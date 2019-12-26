Бибер прервал творческий отпуск и объявил о туре. Видео
Канадский певец Джастин Бибер после перерыва в гастролях, о котором объявил в марте 2019 года, анонсировал грядущий тур. Видео он разместил на своем YouTube-канале. Бибер планирует выпустить документальный сериал и новый альбом. 3 января певец представит первый сингл из предстоящего альбома. Концертный тур начнется 14 мая в Сиэтле и завершится 26 сентября в Ист-Ратерфорде. Бибер приедет в 50 городов США и Канады.
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