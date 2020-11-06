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06 ноября, 2020
 
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Марина Кинах переболела COVID-19

По словам супруги экс-премьер-министра Украины Анатолия Кинаха Марины Кинах, первый тест на коронавирус дал отрицательнsй результат, но компьютерная томография показала, что поражено 10% легких.

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Кинах: Не могу сказать, что я не соблюдала карантинные меры
Кинах: Не могу сказать, что я не соблюдала карантинные меры
Фото:Maryna Kinakh / Facebook

Супруга экс-премьер-министра Украины Анатолия Кинаха, пресс-атташе Украинского союза промышленников и предпринимателей Марина Кинах в интервью певцу Владу Дарвину, которое было опубликовано 6 ноября на YouTube-канале pro:wider, заявила, что переболела COVID-19. 

"Не могу сказать, что я не соблюдала карантинные меры. Я старалась надевать маску, обрабатывала руки, надевала в общественные места тоненькие перчатки. Но, видимо, то количество общения с людьми, которое есть, превысило допустимое – я с друзьями была на Mrs. Ukraine International 2020. Утром проснулась, и у меня заболело горло", – рассказала она.

По словам Кинах, первый тест на коронавирус дал отрицательный результат, но компьютерная томография показала, что поражено 10% легких.

После трех дней лечения в домашних условиях Кинах приняла решение лечиться в Александровской больнице под наблюдением врачей. В клинике она провела восемь дней, после чего была выписана домой. Сейчас Кинах продолжает лечение и принимает витамины.

"Все проходит, нужно только вовремя постараться начать лечение", – подытожила она.

ВИДЕО
Видео: pro:wider / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 6 ноября подтверждено 440 188 случаев COVID-19, 195 544 пациента выздоровели, 8125 человек умерли.

Теги: Анатолий Кинах, Марина Кинах, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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