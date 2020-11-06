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За сутки в Украине провели рекордное число ПЦР-тестов на коронавирус – Степанов

За сутки в Украине провели 80 082 тестирования на коронавирус, из которых 50 506 – методом ПЦР, а 29 576 – методом ИФА, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине провели более 80 тыс. тестов на COVID-19 в сутки
В Украине провели более 80 тыс. тестов на COVID-19 в сутки
Фото: depositphotos.com

В Украине за прошлые сутки провели самое большое число ПЦР-тестирований на коронавирус с начала пандемии. Об этом на брифинге 6 ноября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За прошлые сутки мы впервые сделали более 50 тыс. тестирований методом ПЦР. Мы брали обязательства до середины ноября выйти на 50 тыс. тестирований. Как видим, мы вышли на эти цифры уже к 6 ноября", – сказал министр.

Степанов сообщал в Facebook, что за сутки проведено 80 082 тестирования, из которых 50 506 – методом ПЦР, а 29 576 – методом ИФА (на антитела).

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/812483069294690

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 6 ноября коронавирус в Украине с начала пандемии подтвердили у 440 188 человек (9721 – за последние сутки), 8125 пациентов умерли, 195 544 выздоровели. За прошлые 24 часа в Украине зарегистрировали самое большое суточное число выздоровевших (10 762 человека) и умерших (201 человек).

Теги: Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование
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