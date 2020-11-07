В Украине за сутки COVID-19 заболело более 10 тыс. человек

Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 450 934 случая COVID-19, 204 229 пациентов выздоровели, 8312 человек умерли.

За сутки от COVID-19 умерло 187 пациентов Фото: EPA

В Украине за прошлые сутки подтвержден 10 746 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Умерло за сутки 187 пациентов, излечилось 8685 человек. Госпитализировано за сутки 1470 человек, проведено 82 327 тестирования (51 258 – методом ПЦР, 31 069 – методом ИФА).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1008), Киеве (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.

Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 450 934 случая COVID-19, 204 229 пациентов выздоровели, 8312 человек умерли. Число проведенных ПЦР-тестирований достигло 3 572 433.

Ситуация с заболеваемостью по регионам Украины выглядит так:

Винницкая область – 12 216;

Волынская область – 15 795;

Днепропетровская область – 17 446;

Донецкая область – 13 546;

Житомирская область – 17 791;

Закарпатская область – 16 670;

Запорожская область – 12 734;

Ивано-Франковская область – 23 561;

Киев – 43 229;

Киевская область – 19 274;

Кировоградская область – 3018;

Луганская область – 4345;

Львовская область – 32 982;

Николаевская область – 9949;

Одесская область – 27 894;

Полтавская область – 11 699;

Ровенская область – 21 403;

Сумская область – 14 103;

Тернопольская область – 21 907;

Харьковская область – 42 139;

Херсонская область – 5249;

Хмельницкая область – 19 017;

Черкасская область – 10 461;

Черновицкая область – 24 559;

Черниговская область – 9947.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.