В Украине за сутки COVID-19 заболело более 10 тыс. человек

В Украине за прошлые сутки подтвержден 10 746 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Умерло за сутки 187 пациентов, излечилось 8685 человек. Госпитализировано за сутки 1470 человек, проведено 82 327 тестирования (51 258 – методом ПЦР, 31 069 – методом ИФА).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1008), Киеве (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.
Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 450 934 случая COVID-19, 204 229 пациентов выздоровели, 8312 человек умерли. Число проведенных ПЦР-тестирований достигло 3 572 433.
Ситуация с заболеваемостью по регионам Украины выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.