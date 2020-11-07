В Ровенской области учительница отказывается носить маску, объясняя это религиозными соображениями

Учительницу украинского языка и литературы Жанну Тетеневу, которая преподает в лицее города Вараш Ровенской области, суд оштрафовал на 17 тыс. грн за нарушение масочного режима.

У Тетеневой более 20 лет стажа Скриншот: TVRivne1 / Рівне 1 / YouTube

Учительница украинского языка и литературы лицея №1 города Вараш Ровенской области Жанна Тетенева по религиозным соображениям отказывается носить маску. Об этом говорится в сюжете телеканала "Рівне 1", показанном 2 ноября.

"Слово Господне мне категорически запрещает носить маску, потому что Господь создал меня по образу и подобию своему. Мы с открытым лицом, как в зеркале, смотрим на Господа, поэтому я отказываюсь носить эти маски и для меня ее надеть – это смерть", – объяснила женщина.

Носить маску и мерить температуру перед занятиями в лицее, где работает 170 педагогов и учится 1,5 тыс. детей, Тетенева отказывается с начала учебного года.

В сюжете говорится, что соблюдать карантинные правила Тетеневу просили коллеги, так же считают опрошенные телеканалом родители школьников.

Акт о нарушении учительницы составила директор лицея, после чего городской суд оштрафовал Тетеневу на 17 тыс. грн.

Педагог, стаж которой составляет больше 20 лет, свою вину не признает и намерена обжаловать решение суда. Говорит, что не будет носить маску и далее. Сумму штрафа Тетенева считает "заоблачной".

По состоянию на 7 ноября коронавирус в Украине подтвердили у более чем 450 тыс. человек (10 746 – за последние сутки), 8312 пациентов умерли, более 204 тыс. тыс. выздоровели.

В Ровенской области подтверждено более 21 тыс. случаев COVID-19.