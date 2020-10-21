Папа римский первый раз надел маску на публичном мероприятии

83-летний папа римский Франциск вместе с духовным лидером православных христиан патриархом Варфоломеем молился за мир во всем мире.

Папа римский Франциск впервые надел маску во время посещения молебна за мир во всем мире в римской базилике Санта-Мария-ин-Аракоэли с другими религиозными лидерами. Об этом пишет агентство Reuters 20 октября.

Папа появился в белой маске во вторник, 20 октября. 83-летний Франциск был на службе вместе с духовным лидером православных христиан патриархом Варфоломеем.

Мероприятие прошло на фоне роста случаев коронавирусной инфекции в Италии, сообщает агентство. Папа снял маску, читая свое обращение, но снова надел ее, когда закончил говорить. Так же поступили и другие религиозные лидеры.

Мероприятие позже продолжили на прилегающей к базилике площади Кампидольо.

Раньше понтифик надевал маску лишь в автомобиле, который возил его на еженедельные аудиенции в Ватикан. Его критиковали, особенно в социальных сетях, за выступления и тесный контакт с посетителями без маски.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 21 октября, за все время пандемии коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у более чем 40,8 млн человек во всем мире. Из них выздоровело уже 27,9 млн, а умерло более 1,12 млн пациентов.

Эпидемия коронавируса в Италии началась в конце февраля – раньше всех в Европе. В стране за все время пандемии насчитывается 434 449 тысяч зараженных коронавирусом. Выздоровело от COVID-19 более 255 тыс., а умерло 36,7 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.