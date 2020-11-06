Киевлянин напал с ножом на полицейского после просьбы надеть маску. Налетчика задерживали со стрельбой

В Киеве на станции метро "Славутич" 42-летний мужчина достал газовый баллончик и брызнул полицейскому в лицо в ответ на замечание об отсутствии маски. Мужчина хотел поранить ножом правоохранителя и пассажиров, рассказали в столичной прокуратуре 6 ноября в Facebook.
Киевлянин зашел на платформу станции метро без защитной маски на лице. Работник полиции сделал ему замечание. В ответ на это пассажир сначала воспользовался газовым баллончиком. Полицейский в результате этого получил химический ожог роговицы 1-2 степени обоих глаз.
После этого налетчик пытался нанести раскладным ножом телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе.
Чтобы успокоить нападавшего, один из пассажиров выстрелил в сторону путей из зарегистрированного травматического пистолета. После этого правонарушителя задержали.
В полиции Киева сообщили, что по данному факту открыли два уголовных производства. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.