ГОРДОН
 
 
КИЕВ

Киевлянин напал с ножом на полицейского после просьбы надеть маску. Налетчика задерживали со стрельбой

Мужчина зашел в метро на станции "Славутич" без защитной маски. Полицейский сделал ему замечание, но в ответ пассажир воспользовался газовым баллончиком, а потом раскладным ножом пытался ранить полицейского и других пассажиров.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нападавшему с ножом на полицейского грозит до семи лет лишения свободы
Нападавшему с ножом на полицейского грозит до семи лет лишения свободы
Фото: depositphotos.com

В Киеве на станции метро "Славутич" 42-летний мужчина достал газовый баллончик и брызнул полицейскому в лицо в ответ на замечание об отсутствии маски. Мужчина хотел поранить ножом правоохранителя и пассажиров, рассказали в столичной прокуратуре 6 ноября в Facebook.

Киевлянин зашел на платформу станции метро без защитной маски на лице. Работник полиции сделал ему замечание. В ответ на это пассажир сначала воспользовался газовым баллончиком. Полицейский в результате этого получил химический ожог роговицы 1-2 степени обоих глаз.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/3945505798794086

После этого налетчик пытался нанести раскладным ножом телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе.

Чтобы успокоить нападавшего, один из пассажиров выстрелил в сторону путей из зарегистрированного травматического пистолета. После этого правонарушителя задержали.

В полиции Киева сообщили, что по данному факту открыли два уголовных производства. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Теги: Киев, стрельба, нападение, карантин, полицейский, подозрение, пассажиры, маски, нож
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер актер сераила "Спіймати Кайдаша" Назаров
Умер актер сераила "Спіймати Кайдаша" Назаров
Збруев переболел COVID-19 – СМИ
Збруев переболел COVID-19 – СМИ
  Успенская: Хочу себе еще раз дать возможность быть матерью
  Успенская: Хочу себе еще раз дать возможность быть матерью
Фоззи из ТНМК вслед за Фаготом переболел COVID-19
Фоззи из ТНМК вслед за Фаготом переболел COVID-19
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
"Вот и все. Гений умер". Пугачева опубликовала в сети посмертное обращение к Жванецкому
  Марина Кинах переболела COVID-19
  Марина Кинах переболела COVID-19
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Никитюк иронично рассказала о простых правилах секса
Ризатдинова показала тренировку в зале
Ризатдинова показала тренировку в зале
Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье
Шепелев вместе со своей девушкой ищет новое жилье
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
"Достает до печенок". Богомолов показал необычное фото Собчак
  "Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
  "Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется". Ани Лорак сделала тату в области сердца
  Little Big в новом клипе украсила елку коронавирусом и пила шампанское Novichok. Видео
  Little Big в новом клипе украсила елку коронавирусом и пила шампанское Novichok. Видео
Фреймут рассказала, можно ли наклоняться к тарелке во время еды
Фреймут рассказала, можно ли наклоняться к тарелке во время еды
Loboda рассказала о силе материнства и показала объятия младшей дочери
Loboda рассказала о силе материнства и показала объятия младшей дочери
"Красотки, девочки!". Каменских показала свою маму
"Красотки, девочки!". Каменских показала свою маму
Бабкин рассказал, почему 10 лет не праздновал день рождения
Бабкин рассказал, почему 10 лет не праздновал день рождения
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Господи! Поскорее!". 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам
"Господи! Поскорее!". 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS