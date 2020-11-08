В Украине за сутки COVID-19 заболели более 9 тыс. человек

В Украине за прошлые сутки подтвержден 9 397 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Умерло за сутки 138 пациентов, излечилось 2637 человек. Госпитализировано за сутки 1157 человек, проведено 49 720 тестирования (41 466 – методом ПЦР, 8 254 – методом ИФА).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1074), Киеве (943), Запорожской (688 случаев), Киевской (546) и Житомирской (543) областях.
Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 460 331 случая COVID-19, 206 866 пациентов выздоровели, 8 450 человек умерли. Число проведенных ПЦР-тестирований достигло 3 613 899.
Ситуация с заболеваемостью по регионам Украины выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.