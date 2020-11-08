В Украине за сутки COVID-19 заболели более 9 тыс. человек

Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 460 331 случая COVID-19, 206 866 пациентов выздоровели, 8 450 человек умерли.

За сутки в Украине госпитализировано 1157 человее Фото: EPA

В Украине за прошлые сутки подтвержден 9 397 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Умерло за сутки 138 пациентов, излечилось 2637 человек. Госпитализировано за сутки 1157 человек, проведено 49 720 тестирования (41 466 – методом ПЦР, 8 254 – методом ИФА).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1074), Киеве (943), Запорожской (688 случаев), Киевской (546) и Житомирской (543) областях.

Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 460 331 случая COVID-19, 206 866 пациентов выздоровели, 8 450 человек умерли. Число проведенных ПЦР-тестирований достигло 3 613 899.

Ситуация с заболеваемостью по регионам Украины выглядит так:

Винницкая область – 12 420;

Волынская область – 16 105;

Днепропетровская область – 17 748;

Донецкая область – 13 907;

Житомирская область – 18 334;

Закарпатская область – 16 932;

Запорожская область – 13 422;

Ивано-Франковская область – 24 066;

Киев – 44 172;

Киевская область – 19 820;

Кировоградская область – 3092;

Луганская область – 4450;

Львовская область – 33 283;

Николаевская область – 10 240;

Одесская область – 28 265;

Полтавская область – 11 944;

Ровенская область – 21 770;

Сумская область – 14 486;

Тернопольская область – 22 040;

Харьковская область – 43 213;

Херсонская область – 5441;

Хмельницкая область – 19 493;

Черкасская область – 10 618;

Черновицкая область – 25 016;

Черниговская область – 10 054. https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/814071229135874

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.