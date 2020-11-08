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В Украине за сутки COVID-19 заболели более 9 тыс. человек

Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 460 331 случая COVID-19, 206 866 пациентов выздоровели, 8 450 человек умерли.

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За сутки в Украине госпитализировано 1157 человее
За сутки в Украине госпитализировано 1157 человее
Фото: EPA

В Украине за прошлые сутки подтвержден 9 397 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Умерло за сутки 138 пациентов, излечилось 2637 человек. Госпитализировано за сутки 1157 человек, проведено 49 720 тестирования (41 466 – методом ПЦР, 8 254 – методом ИФА).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1074), Киеве (943), Запорожской (688 случаев), Киевской (546) и Житомирской (543) областях.

Всего с начала эпидемии в Украине подтверждено 460 331 случая COVID-19, 206 866 пациентов выздоровели, 8 450 человек умерли. Число проведенных ПЦР-тестирований достигло 3 613 899.

Ситуация с заболеваемостью по регионам Украины выглядит так:

  • Винницкая область – 12 420;
  • Волынская область – 16 105;
  • Днепропетровская область – 17 748;
  • Донецкая область – 13 907;
  • Житомирская область – 18 334;
  • Закарпатская область – 16 932;
  • Запорожская область – 13 422;
  • Ивано-Франковская область – 24 066;
  • Киев – 44 172;
  • Киевская область – 19 820;
  • Кировоградская область – 3092;
  • Луганская область – 4450;
  • Львовская область – 33 283;
  • Николаевская область – 10 240;
  • Одесская область – 28 265;
  • Полтавская область – 11 944;
  • Ровенская область – 21 770;
  • Сумская область – 14 486;
  • Тернопольская область – 22 040;
  • Харьковская область – 43 213;
  • Херсонская область – 5441;
  • Хмельницкая область – 19 493;
  • Черкасская область – 10 618;
  • Черновицкая область – 25 016;
  • Черниговская область – 10 054.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, корнавирус
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