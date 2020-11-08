Пандемия коронавируса. В крупнейших городах Грузии введут комендантский час

С 9 ноября в Грузии начнут действовать новые ограничения, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее решение приняли на заседании межведомственного координационного совета, сообщил портал "Грузия Online".
Ограничение на передвижение пешком и на автотранспорте в период с 22.00 до 5.00 будет действовать в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти.
Оно не распространяется на международные перевозки, а также на лиц и транспорт, передвижение которых имеет критическое значение для выполнения служебных обязанностей (медики, фармацевты, сотрудники объектов стратегического значения и СМИ, курьеры сервисов доставки).
Также в этих городах временно приостанавливают работу муниципальных и частных детских садов и примут "специальные меры" по снижению числа пассажиров в общественном транспорте. Как долго будут действовать ограничения, не уточняется.
Глава оперативного штаба при межведомственном координационном совете Александр Ходжеванишвили сообщил в Facebook, что в Грузии за сутки 6 ноября подтвердили 2859 новых случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 54,8 тыс., умер от коронавируса 441 пациент.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.