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Минздрав Украины предложил "карантин выходного дня". Работу торговых центров, кафе и ресторанов запретят

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что его ведомство предложило ввести жесткий "карантин выходного дня". По его словам, такая мера ограничит пути передачи болезни COVID-19.

В режиме "карантина выходного дня" запретят посещение торговых центров и заведений общественного питания
В режиме "карантина выходного дня" запретят посещение торговых центров и заведений общественного питания
Фото: EPA

Министерство здравоохранения Украины рекомендовало ввести "карантин выходного дня". Об этом заявил на брифинге 9 ноября глава ведомства Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы будем предлагать жесткий "карантин выходного дня". С 00.00 субботы до 00.00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Все остальное, рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос", – сказал он.

Министр предложил не проводить развлекательные мероприятия.

"Это очень важно, мы хотим прервать цепочку передачи болезни. Если в выходные ничего не работает, количество контактов между людьми в эти два дня будет на минимальном уровне. Только между родственниками. Это даст возможность остановить волну коронавирусной болезни", – заявил он.

Степанов привел в пример европейские страны, которые ввели полный локдаун.

"Это единственный путь уменьшить количество больных COVID-19, особенно заболевших одновременно", – пояснил глава Минздрава.

По его словам, в Украине "локдаун очень тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу".

"Мы будем предлагать жесткий "карантин выходного дня", – подытожил министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за сутки 8 ноября подтвердили 8687 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. С начала пандемии COVID-19 заболело 469 018 украинцев, выздоровело 209 143. От болезни скончалось 8565 человек, из них 115 – за последние сутки.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 6 ноября обновила карантинное зонирование. Все населенные пункты страны с 9 ноября попадут в "красную" или "оранжевую" зоны, "желтых" и "зеленых" зон не осталось. В "красной" зоне окажутся 13 областных центров: Житомир, Ивано-Франковск, Черновцы, Ровно, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Ужгород, Запорожье, Николаев, Полтава, Сумы и Краматорск (временно выполняет функции административного центра Донецкой области из-за оккупации Донецка). Еще пять областных центров находятся на грани попадания в "красную" карантинную зону.

Теги: Министерство здравоохранения, эпидемия, запрет, карантин, Максим Степанов, магазин, кафе, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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