Эпидемия COVID-19 в Украине. В восьми регионах больницы заполнены более чем на 70%

По данным Минздрава Украины, наибольший процент заполненности коек в больницах первой волны COVID-19 наблюдается в Полтавской и Ровенской областях.

За последние сутки в Украине выявили более 8 тыс. инфицированных Фото: ЕРА

По состоянию на 9 ноября в восьми регионах Украины более чем на 70% заполнены койко-места в больницах первой волны коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Наибольший процент заполненности коек в больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на эту болезнь зафиксирован в Полтавской (92,5%) и Ровенской областях (82,9%).

В число регионов с наибольшей загруженностью койко-мест попали также Винницкая (70,8%), Донецкая (72%), Запорожская (71,4%), Одесская (73,6%), Сумская (70,1%) и Черниговская (73,8%) области.

В целом по Украине из 45 128 койко-мест в больницах первой волны COVID-19 заняты 62,4%.

Ни один из регионов страны не имеет показателей, которые позволяли бы смягчить карантинные ограничения.

В Украине на 9 ноября зафиксировано 469 018 случаев коронавирусной инфекции, из них 8687 – за последние сутки. Скончалось 8565 больных с COVID-19, выздоровело 209 143 человек.