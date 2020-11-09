"У меня корона". Анатолий Анатолич рассказал, как у него проявляется COVID-19

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич, у которого обнаружили коронавирус, признался, что за последние несколько дней амбулаторного периода общался с огромным количеством людей.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич 8 ноября на своей странице в Facebook сообщил, что у него диагностировали коронавирус.

"Да. Я тоже. У меня корона. Это я о вирусе. Три дня назад проснулся с температурой перед эфиром "Утро с Украиной". 37,4. На канале строгий температурный скрининг, и рисковать здоровьем сейчас нет смысла. Сообщил на телеканал "Украина" и остался дома. Лилия Ребрик провела эфир сама. Красавица. Даже лучше, чем вдвоем со мной (надо задуматься об этом)", – написал он.

Анатолич рассказал, что в 12 дня сдал тест и вечером уже получил результат. Он отметил, что стоимость теста – 1600 грн, точность – 70%.

Телеведущий заявил, что по роду своей работы за последние несколько дней амбулаторного периода общался с огромным количеством людей.

"Попытался всем сообщить, с кем имел контакт. Третий день на самоизоляции. Температуры нет. Была только в день сдачи теста. Есть небольшой дискомфорт в горле. Более без симптомов", – отметил он.

По словам Анатолича, его жена Юла (Юлия) и дочери Алиса и Лола находятся на самоизоляции, без контакта с ним.

"Я третий день на террасе, вкусно ем, сладко пью, классное кино смотрю. Буду вам рассказывать, что и как. Всем здоровья!" – завершил он.

За сутки 8 ноября в Украине подтвердили 8687 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, среди пациентов – 350 детей и 321 медработник.

С начала пандемии COVID-19 заболело 469 018 украинцев, выздоровело 209 143. От болезни скончалось 8565 человек, из них 115 – за последние сутки. 7 ноября в Украине подтвердили 9397 случаев COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.