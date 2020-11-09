За сутки в Украине зафиксировали более 8 тыс. новых случаев COVID-19, заболело более 300 медиков

За сутки 8 ноября в Украине подтвердили 8687 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, среди пациентов – 350 детей и 321 медработник, сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

С начала пандемии COVID-19 заболело 469 018 украинцев, выздоровело 209 143. От болезни скончалось 8565 человек, из них 115 – за последние сутки. 7 ноября в Украине подтвердили 9397 случаев COVID-19.

Больше всего случаев инфицирования подтвердили в Киеве (748), а также в Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.

Ситуация с распространением инфекции по регионам Украины выглядит так:

Винницкая область – 12 566 ;

; Волынская область – 16 436 ;

; Днепропетровская область – 17 965 ;

; Донецкая область – 14 190 ;

; Житомирская область – 18 970 ;

; Закарпатская область – 17 192 ;

; Запорожская область – 14 105 ;

; Ивано-Франковская область – 24 494 ;

; Киев – 44 920 ;

; Киевская область – 20 410 ;

; Кировоградская область – 3142 ;

; Луганская область – 4539 ;

; Львовская область – 33 754 ;

; Николаевская область – 10 559 ;

; Одесская область – 28 728 ;

; Полтавская область – 12 204 ;

; Ровенская область – 22 140 ;

; Сумская область – 14 863 ;

; Тернопольская область – 22 216 ;

; Харьковская область – 43 930 ;

; Херсонская область – 5558 ;

; Хмельницкая область – 19 839 ;

; Черкасская область – 10 723 ;

; Черновицкая область – 25 411 ;

; Черниговская область – 10 164 .

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.