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За сутки в Украине зафиксировали более 8 тыс. новых случаев COVID-19, заболело более 300 медиков

От коронавирусной болезни в Украине скончалось уже 8565 человек, 115 из них умерли за последние сутки.

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Больше всего случаев инфицирования подтвердили в Киеве
Больше всего случаев инфицирования подтвердили в Киеве
Фото: ЕРА

За сутки 8 ноября в Украине подтвердили 8687 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, среди пациентов – 350 детей и 321 медработник, сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

С начала пандемии COVID-19 заболело 469 018 украинцев, выздоровело 209 143. От болезни скончалось 8565 человек, из них 115 – за последние сутки. 7 ноября в Украине подтвердили 9397 случаев COVID-19.

Больше всего случаев инфицирования подтвердили в Киеве (748), а также в Харьковской (717)Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.

Ситуация с распространением инфекции по регионам Украины выглядит так:

  • Винницкая область – 12 566;
  • Волынская область – 16 436;
  • Днепропетровская область – 17 965;
  • Донецкая область – 14 190;
  • Житомирская область – 18 970;
  • Закарпатская область – 17 192;
  • Запорожская область – 14 105;
  • Ивано-Франковская область – 24 494;
  • Киев – 44 920;
  • Киевская область – 20 410;
  • Кировоградская область – 3142;
  • Луганская область – 4539;
  • Львовская область – 33 754;
  • Николаевская область – 10 559;
  • Одесская область – 28 728;
  • Полтавская область – 12 204;
  • Ровенская область – 22 140;
  • Сумская область – 14 863;
  • Тернопольская область – 22 216;
  • Харьковская область – 43 930;
  • Херсонская область – 5558;
  • Хмельницкая область – 19 839;
  • Черкасская область – 10 723;
  • Черновицкая область – 25 411;
  • Черниговская область – 10 164.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/814842125725451

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, жертвы, украинцы, медики, болезнь, инфекция, Максим Степанов, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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