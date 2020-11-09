За сутки в Украине зафиксировали более 8 тыс. новых случаев COVID-19, заболело более 300 медиков

За сутки 8 ноября в Украине подтвердили 8687 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, среди пациентов – 350 детей и 321 медработник, сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
С начала пандемии COVID-19 заболело 469 018 украинцев, выздоровело 209 143. От болезни скончалось 8565 человек, из них 115 – за последние сутки. 7 ноября в Украине подтвердили 9397 случаев COVID-19.
Больше всего случаев инфицирования подтвердили в Киеве (748), а также в Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.
Ситуация с распространением инфекции по регионам Украины выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.