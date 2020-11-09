Франция обогнала Россию по числу выявленных случаев COVID-19

Во Франции суточный прирост больных COVID-19 достиг 7 ноября почти 87 тыс., это рекорд для страны.

Во Франции коронавирус обнаружили более чем у 1,8 млн человек Фото: ЕРА

По числу выявленных заражений коронавирусом Франция обогнала Россию и занимает теперь четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии. Об этом свидетельствуют данные американского Института Джонса Хопкинса на 9 ноября.

У Франции этот показатель составляет более 1,835 млн случаев, у России – 1,76 млн.

По данным Le Parisien, за сутки 7 ноября в стране выявили 86 852 случая COVID-19, что является рекордом для Франции.

Количество жертв коронавирусной инфекции достигает в этой европейской стране 40 490.

Всего в мире зарегистрировано более 50 млн случаев COVID-19. Украина находится на 20-м месте, у нее по состоянию на утро 8 ноября подтвержден 460 331 случай инфицирования коронавирусом, 8450 больных COVID-19 умерли, 206 866 пациентов выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.