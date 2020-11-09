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Пандемия COVID-19. Число заболевших в США приблизилось к 10 млн

С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире подтвердили 50,4 млн случаев COVID-19. Умерло 1,26 млн человек, из них в США – 237 тыс.

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США лидируют по количеству подтвержденных случаев COVID-19 в мире
США лидируют по количеству подтвержденных случаев COVID-19 в мире
Фото: ЕРА

С начала пандемии коронавирусную инфекцию COVID-19 в мире подтвердили у 50,395 млн человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни, опубликованные утром 9 ноября.

Умерло от COVID-19 уже 1,26 млн пациентов, число выздоровевших превысило 33 млн. 

Первое место в мире по распространению болезни по-прежнему занимают США (9,97 млн заболевших, 237 тыс. умерших, 3,9 млн выздоровевших).

В первую пятерку входят также Индия (8,55 млн заболевших, 126,6 тыс. умерших, 7,9 млн выздоровевших), Бразилия (5,67 млн заболевших, 162,3 тыс. умерших, 5,1 млн выздоровевших), Франция, которая вышла на четвертое место (1,84 млн заболевших, 40,4 тыс. умерших, 133,4 тыс. выздоровевших), обогнав Россию (1,76 млн заболевших, 30 тыс. умерших, 1,33 млн выздоровевших).

Украина в рейтинге университета занимает 20-е место.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, США, Украина, Индия, Франция, Бразилия, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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