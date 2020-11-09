МАУ отменила рейсы из Харькова и Львова в Израиль

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" объявила об отмене рейсов из Львова и Харькова в Тель-Авив с 8 ноября. МАУ планирует продолжить полеты в Тель-Авив из Киева, Одессы, Днепра.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 8 ноября отменила полеты в Тель-Авив из двух украинских городов. Об этом сообщил avianews.com.

Полеты из Львова прекращены до конца зимней навигации, до конца марта 2021 года. Полеты из Харькова возобновятся 6 декабря 2020 года. После возобновления полетов из Харькова МАУ намерена обслуживать маршрут один раз в неделю, сказано в сообщении.

"Изменения происходят в связи с продолжением карантинных мер, введенных правительством Израиля с целью предотвращения распространения COVID-19", – отметили в авиакомпании.

МАУ планирует продолжить полеты в Тель-Авив из Киева, Одессы, Днепра. Рейсы из Киева будут выполняться восемь раз в неделю, из Одессы – два раза в неделю, из Днепра – один раз в неделю.

Украина разрешает въезд пассажирам из Израиля вне зависимости от гражданства, страна сейчас находится в "зеленой" зоне, 14-дневная самоизоляция или сдача ПЦР-теста на коронавирус не нужны, отмечает avianews.com.

Въезд иностранцев в Израиль сейчас запрещен. Исключение делается для иностранцев, проживающих в Израиле, состоящих в браке с гражданами Израиля, проходящих обучение, работающих по контракту или в случаях гуманитарного характера, уточнили в сообщении.