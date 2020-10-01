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01 октября, 2020
 
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Анатолий Анатолич улетел в США

По словам украинского телеведущего Анатолия Анатолича, для того чтобы получить разрешение на посещение США, необходимо в течение двух недель отказаться от визита в европейские страны.

Анатолий Анатолич: Я прилетел в США
Анатолий Анатолич: Я прилетел в США
Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

Украинский ведущий, лицо телеканала "Украина" и блогер Анатолий Анатолич 30 сентября в Instagram разместил ролик, на котором запечатлено побережье Тихого океана. Шоумен сообщил, что находится в Калифорнии (США). 

"Я прилетел в США. В Калифорнию. Напомню, как выглядит Тихий океан", – подписал он двухминутное видео. 

В комментариях ведущий отметил, что во время эпидемии для въезда в США необходимо иметь визу и подтвердить отсутствие поездок в Европу за две недели до визита в Штаты. 

После возвращения в Украину, сообщил Анатолий Анатолич, ему предстоит сдать тест на коронавирус.

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич женат, его супруга – собственница PR-компании Yula Юлия Бойко. У пары двое дочерей – Алиса (2011) и Лолита (2013).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением заболевания, на 1 октября коронавирусной инфекцией в мире заразилось более 33,9 млн человек, более 1 млн умерли.

Теги: США, карантин, Калифорния, Анатолий Анатолич, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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