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28 сентября, 2020
 
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"Жизнь прекрасна. Я счастлив". Анатолий Анатолич в день рождения рассказал о своих достижениях

Украинскому телеведущему и шоумену Анатолию Анатоличу 26 сентября исполнилось 36 лет.

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Анатолий Анатолич: Меня окружают невероятные люди
Анатолий Анатолич: Меня окружают невероятные люди
Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

Украинский ведущий, лицо телеканала "Украина", шоумен и блогер Анатолий Анатолич 26 сентября, в день своего 36-летия, заявил, что живет в окружении невероятных людей.

"Жизнь прекрасна. Меня окружают невероятные люди. Со мной моя семья. Я счастлив. Я живу", – написал он. 

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич женат, его супруга – собственница PR-компании Yula Юлия Бойко. У пары двое дочерей – Алиса (2011) и Лолита (2013).

Теги: телеведущий, Анатолий Анатолич
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