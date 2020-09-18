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Анатолий Анатолич: Мой дедушка Александр Кантерман из Петербурга, напиши нам!

Телеведущий, лицо телеканала "Украина", шоумен и блогер Анатолий Анатолич, в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что его мама Людмила никогда не видела своего отца Александра Кантермана.

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Анатолий Анатолич: Дедушка, твой внук прекрасный, замечательный. Правнучки у тебя замечательные. Если у тебя все хорошо, напиши нам
Анатолий Анатолич: Дедушка, твой внук – прекрасный, замечательный. Правнучки у тебя замечательные. Если у тебя все хорошо, напиши нам
Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

Телеведущий, лицо телеканала "Украина", шоумен и блогер Анатолий Анатолич, в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что пытался разыскать своего деда, который живет в Санкт-Петербурге, но пока ему это не удалось.

"Моя мама из детдома. Ее мама, моя бабушка, болела, и поэтому мама почти все детство провела в детдоме. А своего отца она никогда не видела. Он был евреем из Ленинграда, как рассказывали. Может, это романтичная история? Мы недавно обсуждали, и я говорю: "Мама, может, давай найдем деда моего? Может, у него родственников нет? Может, мы единственные? А он сидит в своей квартире в центре Петербурга, весь в золоте, в мехах, в соболях... Вдруг, как в кино, упадет наследство", – сказал телеведущий.

Он отметил, что пока найти деда не удалось. Тогда Бацман предложила телеведущему обратиться к родственнику и спросила, как его зовут.

"Я знаю фамилию. Кантерман. А как звали? По-моему, Саша. Может, я ошибаюсь", – ответил Анатолий Анатолич.

"[Маму зовут] Людмила Александровна. Я не знаю [точно ли отца матери зовут Александр], бабушка, ее мама, могла по-другому... Но, наверное, Александр Кантерман", – добавил телеведущий.

Он отметил, что деду сейчас около 70 лет.

"Я так понял, они и не жили вместе. Видимо, это был какой-то роман. Дедушка, твой внук – прекрасный, замечательный. Правнучки у тебя замечательные. Если у тебя все хорошо, напиши нам. Мы ждем. Можешь через Алесю", – добавил он.

Анатолий Анатолич: Отца убил конченый наркоман, когда мне было 2,5 года. Он приехал за дозу участвовать в разборках. Читайте полную версию интервью

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Анатольевич Яцечко. Родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич женат, его супруга – собственница PR-компании Yula Юлия Бойко. У пары двое дочерей – Алиса (2011) и Лолита (2013).

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Украина, Санкт-Петербург, детдом, семья, телеведущий, Анатолий Анатолич
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