Анатолий Анатолич: Мне предложили баллотироваться от Троещины

Телеведущий, лицо телеканала "Украина", шоумен и блогер Анатолий Анатолич в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что ему предлагали баллотироваться на выборах от киевской Троещины.

"У меня нет [президентских] амбиций. И вообще, если говорить про политические амбиции... У меня многие спрашивали: "Ты из Кривого Рога, из одной школы, института [с президентом]. Чего ты не пошел в партию, чего не пошел в политику?" Я думаю, всему свое время. Я не вижу себя в этом сейчас. Хотя если говорить про местные выборы, то мне сейчас... Не буду называть имен и политические силы... Мне предлагали по Киеву участвовать в этом всем. Остановились на том, что я не готов сейчас, это не моя история. Еще и по такому району предложили, в котором я никогда не жил. Троещина. "Мне надо хотя бы изучить вопрос, – говорю. – Как я сейчас пойду в политику? Еще и от Троещины". Я только про нее шутил всегда, а тут – на тебе", – отметил телеведущий.

Анатолий Анатолич: Отца убил конченый наркоман, когда мне было 2,5 года. Он приехал за дозу участвовать в разборках. Читайте полную версию интервью

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

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