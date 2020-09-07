Анатолий Анатолич: На корпоративе у Януковича-младшего выступления звезд отменили, решили петь караоке сами. Артистам раздали гонорары – и они улетели

Анатолий Анатолич: На этом корпоративе я просто вышел и передал микрофон имениннику Фото: anatoliyanatolich / Instagram

Украинский журналист, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Анатолий Анатолич в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что однажды вел корпоратив сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Виктора Януковича – младшего.

Ведущий не уточнил, в каком году это произошло, но сказал, что это было во времена президентства Януковича (он возглавлял страну в 2010–2014 годах).

"Мне позвонили и сказали: "Так и так, корпоратив". Не сказали у кого, [только что это] в Донецке. Я ответил, что без проблем. Я знал, что, если не говорят имя, значит, у кого-то из [известных людей]. Донецк, ты же знаешь, все артисты обожали. Ты прилетаешь в Донецк, а уезжаешь оттуда мультимиллионером. В гривне. Ну не мульти-, а просто миллионером", – пошутил Анатолий Анатолич.

Он вспомнил, что дорога до места проведения мероприятия была запутанной.

"Я прилетел в Донецк, меня забрали на машине и повезли в Мариуполь. Я подумал: блин, чего туда? Приехали в Мариуполь, там меня забрали другие люди и повезли в Урзуф – [село] на Азовском море. Там есть турбазы, и одна из турбаз принадлежала семье президента. Сейчас там, если не ошибаюсь, дислоцируется то ли [полк] "Азов", то ли кто-то еще. Приезжаем мы на эту турбазу, мне говорят, что сегодня день рождения и у кого, что [будут] только близкие друзья (человек 30), караоке и артисты", – рассказал Анатолий Анатолич.

Он не смог вспомнить точный список исполнителей, которые были приглашены на праздник.

"[Мне кажется, что Таисия] Повалий, Светлана Сергеевна Лобода, может, "ВИА Гра" еще... И живая группа [под которую должны были петь караоке]. Начинается мероприятие, ко мне подходят организаторы и говорят: "Все, отменили все [выступления звезд]. Никого не будет". Я говорю: "Чего?" – "Решили петь караоке сами". Всем раздали гонорары, но никто не поет. Все сидели в Мариуполе – и улетели обратно", – сообщил ведущий.

Он сказал, что никакого сценария праздника не было, ему не дали даже список гостей.

"На самом деле, это был очень милый корпоратив. Там были родственники президента, какие-то известные политики, супруга [Януковича-младшего]. Вот начинается мероприятие, я предоставляю первое слово имениннику, и первый тост, по сути, был длиной час. Это был тост от именинника про всех гостей, мол, вот мой друг и так далее. После каждой истории все выпивали. Я просто стоял. В конце этого тоста, спустя час, все уже были в состоянии для караоке, а я понял, что все, моя работа закончилась. То есть [на этом корпоративе] я просто вышел и передал микрофон [имениннику]. После этого началось караоке", – рассказал ведущий.

Он сообщил, что на празднике было живое караоке – пели гости, а музыканты вживую им аккомпанировали. Анатолий Анатолич вспомнил, что гости и именинник исполняли композиции из репертуара российского певца Григория Лепса, пели песню "Спят курганы темные".

"Я караоке уже не вел. Просто сидел, смотрел, как все пели. Пошел походил, к морю сходил. Я не понял, почему в итоге всех звезд отменили. Видимо, [решили]: "Бог с ними! Будем петь сами", – предположил ведущий, отметив, что ему заплатили весь оговоренный гонорар.

Анатолий Анатолич рассказал, что на него хорошее впечатление тогда произвела супруга Януковича-младшего Ольга.

"Очень красивая девушка, женщина. Очень статная, грамотно говорит. Она меня тогда впечатлила", – вспомнил ведущий.

Интервью с Анатолием Анатоличем выйдет на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 20.00.

Виктор Янукович – младший погиб в марте 2015 года на озере Байкал в России в возрасте 33 лет. Он и еще пятеро человек выехали на лед на автомобиле, чтобы сделать фотографии, и машина провалилась. Спутники сына экс-президента выбрались из тонущего автомобиля, а Янукович-младший утонул. Его похоронили на военном кладбище в аннексированном Россией Севастополе. У Януковича-младшего остались жена Ольга и сын Илья 2010 года рождения.

После Революции достоинства 2013–2014 годов семья экс-президента Януковича бежала в Россию, где живет до сих пор.