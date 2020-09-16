Анатолий Анатолич: Пишу Лене Зеленской: "Буду тебя рад видеть на дне рождения, как всегда"

Анатолий Анатолич: Как это возможно? Я пишу своему другу, товарищу, чтобы она пришла на день рождения. А она отвечает: "Не могу. У меня встреча с Трампом" Фото: Анатолій Анатоліч / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская в сентябре 2019 года не смогла прийти на день рождения к телеведущему, лицу телеканала "Украина", шоумену и блогеру Анатолию Анатоличу (настоящее имя – Анатолий Яцечко). Об этом Анатолий Анатолич рассказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Он отметил, что больше общается с Зеленской, чем с ее супругом – президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Например, на прошлых моих днях рождения Лена всегда в гостях. Но сейчас уже по протоколу это сложнее сделать. [...] У меня в конце сентября день рождения. Я пишу Лене: "Лен, не знаю, как правильно сейчас по протоколу. Может, не тебе нужно писать? У меня день рождения. Я тебя рад видеть, как всегда". Она мне пишет: "Толечка, спасибо, я с удовольствием, но я не в стране, к сожалению, в это время". Я думаю: "Ну... А что она сейчас ответит? [...] Я отмечаю день рождения и смотрю – в это время идут новости о том, что Владимир и Елена Зеленские встречаются с [президентом США] Дональдом Трампом в Вашингтоне", – сказал телеведущий.

Отвечая на вопрос журналистки, он отметил, что отказ Зеленской не был "протокольной отмазкой".

"Я думаю: "Как это возможно? Я пишу своему другу, товарищу, чтобы она пришла на день рождения. А она отвечает: "Не могу. У меня встреча с Трампом". Это удивительно, конечно..." – добавил телеведущий.

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Зеленский встречался с Трампом 25 сентября в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Украинский президент публиковал в Twitter фото со встречи, на которой присутствовали, кроме него и Трампа, его супруга Елена и первая леди США Мелания Трамп.

Вчора поспілкувалися з @RealDonaldTrump та @FLOTUS на Офіційному прийнятті від Президента США та Першої леді. Сьогодні продовжимо у робочому режимі! pic.twitter.com/8pnu5nHxgU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2019

Анатолий Яцечко родился 26 сентября 1984 года.

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