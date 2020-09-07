Интервью Бацман с Анатолием Анатоличем. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с ведущим программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Анатолием Анатоличем выйдет сегодня в 20.00.

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с ведущим программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Анатолием Анатоличем. Об этом "ГОРДОН" сообщила журналистка.

Программу записали 4 сентября. Трансляция начнется в 20.00 на канале "Алеся Бацман".

Во время интервью Анатолий Анатолич говорил о детстве и учебе в Кривом Роге, знакомстве с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, своих самых нестандартных интервью, забавных случаях на корпоративах, которые вел, а также о доходах, встрече с женой, семье и мечтах.

"Сколько я сейчас зарабатываю? От 200–300 тысяч [гривен в месяц] и выше. У меня есть зарплата на телеканале "Украина", она белая, но я, по-моему, не имею права ее называть по трудовому договору. Она достаточно большая. Кроме того, я зарабатываю с корпоративов, с рекламы в Instagram и рекламы в "Зе Интервьюер", – рассказал ведущий.

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Анатольевич Яцечко. Родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.

Анатолий Анатолич женат, его супруга – собственница PR-компании Yula Юлия Бойко. У пары двое дочерей.