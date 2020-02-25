"Я снова толстый". Анатолий Анатолич за зиму набрал 10 кг

Телеведущий Анатолий Анатолич признался, что всю жизнь борется с лишним весом. Сейчас ему предстоит сбросить лишние 10 кг.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич за зиму набрал 10 лишних кг. Об этом он сообщил на своей странице в в Instagram.

По словам ведущего, стоит ему расслабиться, как его вес тут же достигает 100 кг.

"Я снова толстый. Всю жизнь с переменным успехом борюсь с лишним весом. Вот сейчас явно проигрываю, но готов брать реванш", – признался артист.

Бороться с лишним весом артист намерен с помощью бега – начиная с понедельника он возобновил пробежки, в первый же день совершив полуторачасовой забег.

"Это был пример выхода из зоны комфорта, когда вместо вкусного обеда в приятной компании ты бежишь по лужам полтора часа", – поделился ведущий.

25 февраля, на следующий день после возобновления пробежек, коллега Анатолия Анатолича по утренним эфирам на телеканале "Украина" Лилия Ребрик на своей персональной странице в Instagram поделилась видео танцевального батла, в котором ведущий заведомо признал свое поражение.

Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) родился 26 сентября 1984 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Он вел программы "Сніданок з "1+1" и "Голос країни" на "1+1".

Вместе с ведущей Лилией Ребрик Анатолий Анатолич ведет утренний эфир программы "Ранок з Україною" на канале Україна, а также является автором программы "Зе Интервьюер", которая выходит на YouTube-канале.

В 2017 году Анатолий Анатолич пробежал марафон TCS New York City за 4:36:13.