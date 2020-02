"Я снова толстый". Анатолий Анатолич за зиму набрал 10 кг

View this post on Instagram

Короче, я сейчас снова толстый. Я вообще всю жизнь борюсь с весом, с переменным успехом. Вот сейчас явно проигрываю, но готов брать реванш. Я понимаю , что как только я расслаблюсь, сразу перевалю за 100 кг. Вот сегодня на пробежке я как никогда чувствовал свои лишние 5 (6 или 7, а точнее все 10 кг) Когда ты знаешь как это быть легче, чем сейчас, то понимаешь почему тебе сейчас так тяжело на 13-м километре, которые в другой ситуации для тебя ничто. Несомненно, нужно принимать себя таким, какой ты есть. Но важно находится в гармонии с собой, с тем как ты выглядишь, как живешь, как работаешь. Поэтому и делюсь своими мыслями тут, практически как с личным психологом. Только с вами. Ничего тут обещать не буду, типа приду в свою идеальную форму за пару недель, хотя публичное обещание, конечно мотивирует. Просто делюсь тем, что тревожит меня и заставляет меняться. Кстати, о сегодняшней пробежке. Вы видели эту погоду? Когда я бежал на северном мосту, дул такой ветер, когда невозможно дышать, типа я на восхождении был, а не на пробежке. Это кстати, и был пример буквального выхода из зоны комфорта. Когда вместо вкусного обеда в приятной компании, бежишь по лужам полтора часа. Всем хорошего вечера и достойных целей. Они делают нас лучше. Я точно знаю.