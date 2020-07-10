"Красиво ушел". Анатолий Анатолич, стоя на голове, изобразил тую

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич на вечеринке в честь дня рождения супруги Юлии Бойко продемонстрировал свою физическую форму.

Анатолий Анатолич: Кто-то говорит, что я уже стар для этого дерьма Фото: anatoliyanatolich / Instagram

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич заявил, что способен сделать стойку на лопатках – в доказательство он опубликовал фото на своей странице в Instagram, на котором запечатлен в этой позиции.

"Кто-то говорит, что я уже стар для этого дерьма. Как видите, это не так. На фото, кстати, я ухожу с вечеринки", – подписал он снимок, сделанный во время празднования дня рождения своей жены Юлии Бойко.

"Красиво ушел", – заметили пользователи соцсети.

"Очень стильная березка",– оценили старания шоумена фолловеры.

"Это туя", – поправил их Анатолий Антолич.

"Туевая стойка", – продолжил разговор один из его подписчиков.

Бывшая жена украинского телеведущего и шоумена Владимира Остапчука – переводчик Елена Войченко, которая была приглашена на вечеринку, отметила, что Анатолию Анатоличу и его жене удалось собрать лучшую компанию, где всем было весело.

Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) родился в Кривом Роге Днепропетровской области. Он вел программы "Сніданок з "1+1" и "Голос країни" на "1+1".

Вместе с ведущей Лилией Ребрик Анатолий Анатолич ведет утренний эфир программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", а также является автором программы "Зе Интервьюер", которая выходит на YouTube-канале.

В конце февраля Анатолий Анатолич сообщил, что возобновляет пробежки, чтобы скинуть лишние килограммы.