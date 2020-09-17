Анатолий Анатолич: Благодаря Зеленскому я начал играть в КВН

Телеведущий, лицо телеканала "Украина", шоумен и блогер Анатолий Анатолич в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что начал играть в КВН благодаря нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"В 1998 году я учился в девятом классе, а Зеленский с "Кварталом 95" уже выступал в высшей лиге КВН. Тогда, учитывая небольшой выбор контента, конечно, все смотрели это. Тем более, криворожская команда. Все знали, что это Зеленский, на то время он уже был суперзвездой. Конечно, про политику никто не говорил. Все говорили о том, что это суперартист, "Квартал 95" – наша гордость и так далее", – сказал телеведущий.

По его словам, в первой школьной игре КВН он играл против учителей.

"Я, тогда девятиклассник, смотрел на это с вожделением: мне очень нравилось. В принципе, наверное, благодаря Зеленскому, "Кварталу 95" я начал играть в КВН. Первая школьная игра – против команды учителей. По традиции ее начинали как раз ребята из "Квартала": тогда они назывались "Беспризорники". Владимир Николаевич Тигнян, учитель физики, был капитаном команды учителей. И вот против Тигняна я играл в 2001 году на своем выпускном как капитан школьной команды против капитана команды учителей. Владимир Николаевич, по-моему, и сейчас преподает еще", – отметил собеседник.

Анатолий Анатолич: Отца убил конченый наркоман, когда мне было 2,5 года. Он приехал за дозу участвовать в разборках. Читайте полную версию интервью

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Он является основателем студии "Квартал 95", до избрания президентом был ее художественным руководителем.

ВИДЕО