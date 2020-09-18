  Анатолий Анатолич: Закрывайся, TikTok, ховайся, TikTok: Гордон появился

Телеведущий, лицо телеканала "Украина", шоумен и блогер Анатолий Анатолич во время интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман признался, что ему нравится, как ее супруг – основатель интернет-проекта "ГОРДОН" – Дмитрий Гордон ведет свою страницу в Instagram.

По словам шоумена, он кайфует от комментариев, которыми Гордон обменивается со своими подписчиками.

"Очень круто. Я прямо кайфую от комментариев. Очень смешно. И как Дима постит фотожабы, например, с тобой – это очень смешно. Мне кажется, вы в TikTok тоже найдете себя", – заявил Анатолий Анатолич в разговоре с Бацман.

Супруга Гордона отметила, что она и ее муж только недавно завели страницы в TikTok.

"Мне стали присылать, как грибы, аккаунты в TikTok "Дмитрий Гордон", где выкладывают контент и где уже десятки тысяч подписчиков... К нам это не имеет никакого отношения. Я поняла, что, друзья, надо эту лавочку закрывать – и открывать официальное", – рассказала она.

"Ну все! Закрывайся, TikTok, ховайся, TikTok: Гордон появился", – отреагировал Анатолий Анатолич.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

На страницу Дмитрия Гордона в TikTok в настоящее время подписаны более 3 тыс. фолловеров.