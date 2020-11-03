Анатолий Анатолич рассказал о своей системе питания

По словам украинского ведущего Анатолия Анатолича, после 17.00 он не ест.

Украинский ведущий и блогер Анатолий Анатолич 3 ноября в Instagram сообщил, что перешел на систему интервального голодания.

"Ем сейчас 8/16. В принципе, прикольно. 16 часов не ешь. Восемь – пожалуйста. Получается ем в 17.00 последний раз. И потом уже завтрак. Короче, не жрать по ночам, если простыми словами", – рассказал он.

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.