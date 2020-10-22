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22 октября, 2020
 
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У Ребрик – партия, у Анатолия Анатолича – партийный блок. Ведущие записали шуточные агитационные ролики

Ведущие канала "Украина" Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич презентовали в сети шуточные предвыборные ролики, в которых сыграли кандидатов в депутаты.

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Ребрик и Анатолий Анатолич в шутку представили свои политические организации
Ребрик и Анатолий Анатолич в шутку представили свои политические организации
Фото: ranok_ua / Instagram

Ведущая канала "Украина" Лилия Ребрик стала главной героиней шуточного предвыборного ролика, в котором заявила о намерении баллотироваться в депутаты от cвоей партии "За лето". Видео опубликовано 22 октября на странице канала в Instagram. 

"Такого кандидаты еще точно не обещали", – говорится в анонсе ролика.

"Я – Лилия Ребрик, лидер партии "За лето". Мне надоело говорить лету: "Прощай". Отныне лето навсегда останется с нами, потому что я сказала зиме: "Вон", – обращается к избирателям актриса, позируя на фоне осеннего сада.

В конце съемок она в образе кандидата в депутаты раздает участникам съемочной группы гречку.

Коллега Ребрик Анатолий Анатолич также снялся в шуточном предвыборном ролике, представ в образе главы партийного блока под названием "Не знаю". 

"А нужно ли нам улучшение экономической ситуации вообще? Куда мы идем? И идем ли куда-то вообще? Не знаю. Видите, как легко решаются все вопросы – просто нужно воспринимать действительность как должное", – флегматично обратился к избирателям ведущий, призвав голосовать за его политсилу. 

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Украина, выборы, Лилия Ребрик, Анатолий Анатолич
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