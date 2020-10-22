У Ребрик – партия, у Анатолия Анатолича – партийный блок. Ведущие записали шуточные агитационные ролики

Ведущая канала "Украина" Лилия Ребрик стала главной героиней шуточного предвыборного ролика, в котором заявила о намерении баллотироваться в депутаты от cвоей партии "За лето". Видео опубликовано 22 октября на странице канала в Instagram.
"Такого кандидаты еще точно не обещали", – говорится в анонсе ролика.
"Я – Лилия Ребрик, лидер партии "За лето". Мне надоело говорить лету: "Прощай". Отныне лето навсегда останется с нами, потому что я сказала зиме: "Вон", – обращается к избирателям актриса, позируя на фоне осеннего сада.
В конце съемок она в образе кандидата в депутаты раздает участникам съемочной группы гречку.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Такого кандидати ще точно не обіцяли! @liliia.rebrik взялася за агресивну виборчу кампанію на пост найкращого депутатата «Ранку з Україною». * Уважно дивіться її жартівливий передвиборчий ролик! І діліться враженнями у коментарях! * #ранокзукраїною #утросукраиной #ranok_ua #ранковешоу #утреннеешоу #ранковешоу_україни #утреннеешоу_украины #themorningshow #прямийефір #прямойэфир #тб #tv
Коллега Ребрик Анатолий Анатолич также снялся в шуточном предвыборном ролике, представ в образе главы партийного блока под названием "Не знаю".
"А нужно ли нам улучшение экономической ситуации вообще? Куда мы идем? И идем ли куда-то вообще? Не знаю. Видите, как легко решаются все вопросы – просто нужно воспринимать действительность как должное", – флегматично обратился к избирателям ведущий, призвав голосовать за его политсилу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Знайомтеся! Найчесніший кандидат в депутати «Ранку з Україною»! @anatoliyanatolich не соромиться відверто сказати те, про що решта кандидатів воліла б мовчати. * Дивіться жартівливий передвиборчий ролик нашого кандидата. І пишіть в коментарях - чи проголосували б за нього? * #ранокзукраїною #утросукраиной #ranok_ua #ранковешоу #утреннеешоу #ранковешоу_україни #утреннеешоу_украины #themorningshow #прямийефір #прямойэфир #тб #tv
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.