У Ребрик – партия, у Анатолия Анатолича – партийный блок. Ведущие записали шуточные агитационные ролики

Ведущие канала "Украина" Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич презентовали в сети шуточные предвыборные ролики, в которых сыграли кандидатов в депутаты.

Ребрик и Анатолий Анатолич в шутку представили свои политические организации Фото: ranok_ua / Instagram

Ведущая канала "Украина" Лилия Ребрик стала главной героиней шуточного предвыборного ролика, в котором заявила о намерении баллотироваться в депутаты от cвоей партии "За лето". Видео опубликовано 22 октября на странице канала в Instagram.

"Такого кандидаты еще точно не обещали", – говорится в анонсе ролика.

"Я – Лилия Ребрик, лидер партии "За лето". Мне надоело говорить лету: "Прощай". Отныне лето навсегда останется с нами, потому что я сказала зиме: "Вон", – обращается к избирателям актриса, позируя на фоне осеннего сада.

В конце съемок она в образе кандидата в депутаты раздает участникам съемочной группы гречку.

Коллега Ребрик Анатолий Анатолич также снялся в шуточном предвыборном ролике, представ в образе главы партийного блока под названием "Не знаю".

"А нужно ли нам улучшение экономической ситуации вообще? Куда мы идем? И идем ли куда-то вообще? Не знаю. Видите, как легко решаются все вопросы – просто нужно воспринимать действительность как должное", – флегматично обратился к избирателям ведущий, призвав голосовать за его политсилу.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.