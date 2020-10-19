"Безграничное счастье". Ребрик рассказала о повадках нового питомца и рассекретила его имя

Украинская телеведущая Лилия Ребрик посоветовала подписчикам, которые сомневаются, стоит ли заводить животных, решиться на это.

Ребрик: Впечатление, будто этот маленький комочек счастья жил с нами всегда Фото: iliia.rebrik / Instagram

Украинская телеведущая Лилия Ребрик 18 октября в Instagram сообщила, что питомца, который недавно появился в их семье, зовут Дикси.

"Неделю назад появилась Дикси! Маленький щенок, белый, как морозный снег в новогоднюю ночь! С такой мягкой шерстью, что хочется ее гладить просто бесконечно долго! И с поведением, как у настоящей леди: нет, она у нас не капризная, наоборот – послушная и с манерами. Впечатление, будто этот маленький комочек счастья жил с нами всегда", – поделилась ведущая.

Ребрик посоветовала подписчикам, которые сомневаются, стоит ли брать питомца, не раздумывать и заводить животных.

"Это безграничное счастье", – резюмировала она.

11 октября Ребрик познакомила подписчиков с новым членом семьи – щенком породы бишон фризе, которого им отдала певица Настя Каменских.

В начале августа Каменских сообщила, что ее французская болонка породы бишон фризе по кличке Мими родила четверых щенков.

12 октября в Instagram артистка написала, что щенки подросли и пришло время подыскать для них новый дом.