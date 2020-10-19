"Безграничное счастье". Ребрик рассказала о повадках нового питомца и рассекретила его имя

Украинская телеведущая Лилия Ребрик 18 октября в Instagram сообщила, что питомца, который недавно появился в их семье, зовут Дикси.
"Неделю назад появилась Дикси! Маленький щенок, белый, как морозный снег в новогоднюю ночь! С такой мягкой шерстью, что хочется ее гладить просто бесконечно долго! И с поведением, как у настоящей леди: нет, она у нас не капризная, наоборот – послушная и с манерами. Впечатление, будто этот маленький комочек счастья жил с нами всегда", – поделилась ведущая.
Ребрик посоветовала подписчикам, которые сомневаются, стоит ли брать питомца, не раздумывать и заводить животных.
"Это безграничное счастье", – резюмировала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Маленьке свято, яке варто відзначити цієї холодної неділі! Тиждень тому у нашій #дикійсімейці з’явилася Діксі! Маленьке щеня, біле як морозний сніг у новорічну ніч! З настільки м’якою шерстю, що хочеться її гладити просто нескінченно довго! І з поведінкою, як у справжньої леді: ні, вона у нас некапризна, навпаки - слухняна і з манерами як у найкращих королівських дворах . Враження, ніби цей маленький комочок щастя жив з нами завжди! Діана слово поки тримає - Діксі вигулює, доглядає її і ніяк не може натішитися. Друзі, просто хочу сказати: якщо когось цієї миті ще мучать сумніви чи брати тваринку, то не роздумуйте! Це - безмежне щастя! Гарної вам неділі! #ліліяребрик #ребрикщасливародина #дикасімейка #діксідлядиких #лилияребрик
11 октября Ребрик познакомила подписчиков с новым членом семьи – щенком породы бишон фризе, которого им отдала певица Настя Каменских.
В начале августа Каменских сообщила, что ее французская болонка породы бишон фризе по кличке Мими родила четверых щенков.
12 октября в Instagram артистка написала, что щенки подросли и пришло время подыскать для них новый дом.