Бульвар Шоубиз
 
28 августа, 2020
 
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"Я всегда рядом". Ребрик показала младшую сестру

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик поздравила с днем рождения свою сестру Юлиану.

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Ребрик обратилась к сестре: У меня всегда есть именно то, что тебе нужно
Ребрик обратилась к сестре: У меня всегда есть именно то, что тебе нужно
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась в Instagram снимками со своей младшей сестрой Юлианой Тодорюк.

"Юльчик!!! Люблю тебя!!! С твоим днем! С прекрасным рождением!!! Будь счастлива! Всегда! Улыбайся! Радуйся! Наслаждайся! Кайфуй! Всегда! Ну и всегда рассчитывай на свою старшую сестру. Я всегда рядом! У меня всегда есть именно то, что тебе нужно (случайно). У меня всегда есть вещи, которые на тебя идеально. У меня всегда есть кофе и что-то вкусненькое. У меня всегда есть желание, но не всегда есть время. Вообще, у меня всегда есть то, что тебе в самый раз. Обнимаю!" – написала она 27 августа.

27 августа Юлиане Тодорюк исполнилось 35 лет. Она хореограф.

Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. Она мастер спорта по художественной гимнастике. Служит в Киевском академическом молодом театре с 2001 года. Ведет программу "Ранок з Україною" на телеканале "Украина". Была ведущей шоу "Танцуют все!" на телеканале СТБ.

Теги: Лилия Ребрик
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