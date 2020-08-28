"Я всегда рядом". Ребрик показала младшую сестру

Украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась в Instagram снимками со своей младшей сестрой Юлианой Тодорюк.
"Юльчик!!! Люблю тебя!!! С твоим днем! С прекрасным рождением!!! Будь счастлива! Всегда! Улыбайся! Радуйся! Наслаждайся! Кайфуй! Всегда! Ну и всегда рассчитывай на свою старшую сестру. Я всегда рядом! У меня всегда есть именно то, что тебе нужно (случайно). У меня всегда есть вещи, которые на тебя идеально. У меня всегда есть кофе и что-то вкусненькое. У меня всегда есть желание, но не всегда есть время. Вообще, у меня всегда есть то, что тебе в самый раз. Обнимаю!" – написала она 27 августа.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Юльчик!!! Люблю тебе!!! З твоі * м днем! З прекрасним народженням @yuliana_todoriuk !!! Будь-щасливою!!! Завжди! Усміхаи * ся! Радіи * ! Насолоджуи * ся! Каи * фуи * ! Завжди! Ну і завжди розраховуи * на свою старшу сестру * . Я завжди поряд! У мене завжди є саме те, що тобі потрібно * (випадково * ). У мене завжди є речі, які на тебе ідеально * . У мене завжди є кава і щось смачненьке. У мене завжди є бажання, але не завжди є час. Взагалі, у мене завжди є те, що тобі в самии * раз * . Обіи * маю!!!!!!!!!!!!! * #happybirthday
27 августа Юлиане Тодорюк исполнилось 35 лет. Она хореограф.
Лилия Ребрик родилась 8 мая 1981 года в Черновцах. Она мастер спорта по художественной гимнастике. Служит в Киевском академическом молодом театре с 2001 года. Ведет программу "Ранок з Україною" на телеканале "Украина". Была ведущей шоу "Танцуют все!" на телеканале СТБ.