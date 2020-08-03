Бульвар Шоубиз
 
03 августа, 2020
 
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"Никогда не ложусь спать голодной". Ребрик рассказала, как ей удается оставаться стройной, ни в чем себе не отказывая

По словам украинской актрисы и телеведущей Лилии Ребрик, она не ограничивает себя в выборе продуктов питания, но придерживается нескольких правил, благодаря которым ей удается не набирать лишний вес.

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Ребрик: Меню на ужин белое мясо, белые сыры и зелень
Ребрик: Меню на ужин – белое мясо, белые сыры и зелень
Фото: Лілія Ребрик / Facebook

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик на своей странице в Instagram озвучила правила, которые позволяют ей оставаться стройной и при этом ни в чем не ограничивать себя в питании. 

По словам Ребрик, сразу после пробуждения она выпивает стакан теплой воды, всегда плотно завтракает, а сладости ест в первой половине дня. 

Актриса также следит, чтобы в ее рационе после обеда не было картошки, свеклы, моркови и хлеба. 

"Про ужин я никогда не забываю – никогда не ложусь спать голодной. Меню на ужин – белое мясо, белые сыры и зелень", – подытожила Ребрик. 

Ребрик с 2001 года является актрисой Киевского академического молодого театра. 

В настоящее время Ребрик ведет утренние эфиры программы "Ранок з Україною" на канале "Україна". 

Актриса сыграла более 40 ролей в украинских фильмах. 

Теги: Украина, телеведущая, Лилия Ребрик, похудение
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