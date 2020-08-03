"Никогда не ложусь спать голодной". Ребрик рассказала, как ей удается оставаться стройной, ни в чем себе не отказывая

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик на своей странице в Instagram озвучила правила, которые позволяют ей оставаться стройной и при этом ни в чем не ограничивать себя в питании.
По словам Ребрик, сразу после пробуждения она выпивает стакан теплой воды, всегда плотно завтракает, а сладости ест в первой половине дня.
Актриса также следит, чтобы в ее рационе после обеда не было картошки, свеклы, моркови и хлеба.
"Про ужин я никогда не забываю – никогда не ложусь спать голодной. Меню на ужин – белое мясо, белые сыры и зелень", – подытожила Ребрик.
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Моі * рецепти стрункості! Я і справді в житті і * м усе, чого мені хочеться. Бо це, так би мовити, моя "концепція" життя: я шалено люблю и * ого і намагаюся отримувати від нього ВСЕ! І це, звісно, стосується і і * жі. Втім, деяких правил я все ж дотримуюсь. По-перше, кожен свіи * день я починаю зі стакану теплоі * води. Роблю це десь за півгодини до сніданку: вода підготує шлунок до роботи і відновить воднии * баланс, втрачении * за ніч. Друге правило - маю ситнии * сніданок. родиною ми дуже любимо снідати млинцями (з начинками фантазуємо), сирниками, хоча можемо з'і * сти і бутерброд з чаєм чи кавою. Але дуже рідко - бутербродами не захоплюємося або намагаємося приготувати і * х максимально некалоріи * ними (дивіться рецепт мого бутерброду за хештегом #рецепитвідліліребрик). По-третє, якщо я хочу з'і * сти щось уже геть некорисне (або якісь тістечка) - я намагаюся зробити це до обіду. Бо до вечора організм все, що ми з'і * ли, відпрацює і воно не відкладеться на таліі * та боках. Маю також сурову заборону на КМБ. Це моє золоте правило - ще з юності! Після 15-і * я не і * м Картоплю, Моркву та Буряк (КМБ). Це - овочі, в яких великии * вміст цукру. Тому після обіду краще з’і * сти шматок м’яса або риби, ніж «нешкідливі» овочі . Не і * м я ввечері і хліб. Взагалі - мучне я намагаюся і * сти якомога менше: тільки до обіду (див. правило про вже геть зовсім некорисне). А от про вечерю я не забуваю - ніколи не лягаю спати голодною! Бо тоді і засинати спокіи * ніше, і на ранок - багато не з'і * ш. Меню моєі * вечері - біле м'ясо, білі сири та трава. Маєте своі * правила харчування? Як і * сте у своі * х родинах? Діліться досвідом! Хочу додати собі ще пару пунктиків! #рецепитвідліліребрик #харчуванняребрик #менюліліі * ребрик #рецептистрункості
Ребрик с 2001 года является актрисой Киевского академического молодого театра.
В настоящее время Ребрик ведет утренние эфиры программы "Ранок з Україною" на канале "Україна".
Актриса сыграла более 40 ролей в украинских фильмах.