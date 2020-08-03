"Никогда не ложусь спать голодной". Ребрик рассказала, как ей удается оставаться стройной, ни в чем себе не отказывая

По словам украинской актрисы и телеведущей Лилии Ребрик, она не ограничивает себя в выборе продуктов питания, но придерживается нескольких правил, благодаря которым ей удается не набирать лишний вес.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик на своей странице в Instagram озвучила правила, которые позволяют ей оставаться стройной и при этом ни в чем не ограничивать себя в питании.

По словам Ребрик, сразу после пробуждения она выпивает стакан теплой воды, всегда плотно завтракает, а сладости ест в первой половине дня.

Актриса также следит, чтобы в ее рационе после обеда не было картошки, свеклы, моркови и хлеба.

"Про ужин я никогда не забываю – никогда не ложусь спать голодной. Меню на ужин – белое мясо, белые сыры и зелень", – подытожила Ребрик.

Ребрик с 2001 года является актрисой Киевского академического молодого театра.

В настоящее время Ребрик ведет утренние эфиры программы "Ранок з Україною" на канале "Україна".

Актриса сыграла более 40 ролей в украинских фильмах.