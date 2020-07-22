Ребрик поделилась снимком, сделанным во время свидания с мужем

Украинская телеведущая Лилия Ребрик призналась в Instagram, что ходит на свидания со своим мужем, хореографом Андреем Диким.
"На свидания со своим мужем ходите? Я – да! – написала она, обнародовав фото с супругом.
На снимке Ребрик запечатлена с букетом цветом.
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На побачення з чоловіком ходите? Я- так! @andrii_dykyi #дикасімейка
Ребрик и Дикий познакомились в 2011 году. В том же году пара зарегистрировала брак.
30 августа 2012 года Ребрик родила дочь Диану, а 30 апреля 2018 года – дочь Полину.