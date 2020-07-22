Ребрик поделилась снимком, сделанным во время свидания с мужем

Украинская телеведущая Лилия Ребрик разместила в сети снимок, на котором запечатлена с цветами в компании мужа, хореографа Андрея Дикого.

Ребрик и Дикий женаты с 2011 года Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская телеведущая Лилия Ребрик призналась в Instagram, что ходит на свидания со своим мужем, хореографом Андреем Диким.

"На свидания со своим мужем ходите? Я – да! – написала она, обнародовав фото с супругом.

На снимке Ребрик запечатлена с букетом цветом.

Ребрик и Дикий познакомились в 2011 году. В том же году пара зарегистрировала брак.

30 августа 2012 года Ребрик родила дочь Диану, а 30 апреля 2018 года – дочь Полину.