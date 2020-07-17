Ребрик показала киношных родственников – бывшего любовника-миллионера и 18-летнюю дочь

39-летняя украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Facebook поделилась первыми снимками, сделанными на съемочной площадке фильма "18-летний олигарх", в котором она исполняет роль матери 18-летней дочери.
Киношную дочь артистки сыграет 23-летняя украинская актриса Ирина Гришак, которая младше Ребрик на 16 лет.
"Трудно, конечно, свыкнуться с мыслью, что меня могут ассоциировать с мамой такой взрослой девушки. Ловите порцию фото со съемочной площадки", – написала Ребрик.
Картина "18-летний олигарх" является совместным проектом телеканала "Україна" и студии "Квартал 95". Ребрик предстоит сыграть целеустремленную блондинку со стервозным характером, которая 18 лет назад родила дочь от богатого любовника по имени Эдуард.
Ребрик с 2001 года является актрисой Киевского академического молодого театра.
В настоящее время Ребрик ведет утренние эфиры программы "Ранок з Україною" на канале "Україна".
Актриса сыграла более 40 ролей в украинских фильмах. В реальной жизни актриса является матерью двух дочерей – Дианы (2012) и Полины (2018).