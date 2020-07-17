Ребрик показала киношных родственников – бывшего любовника-миллионера и 18-летнюю дочь

По словам 39-летней украинской актрисы Лилии Ребрик, ей сложно привыкнуть к мысли, что она может ассоциироваться с мамой взрослой дочери, роль которой она исполняет в картине "18-летний олигарх".

39-летняя украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Facebook поделилась первыми снимками, сделанными на съемочной площадке фильма "18-летний олигарх", в котором она исполняет роль матери 18-летней дочери.

Киношную дочь артистки сыграет 23-летняя украинская актриса Ирина Гришак, которая младше Ребрик на 16 лет.

"Трудно, конечно, свыкнуться с мыслью, что меня могут ассоциировать с мамой такой взрослой девушки. Ловите порцию фото со съемочной площадки", – написала Ребрик.

Картина "18-летний олигарх" является совместным проектом телеканала "Україна" и студии "Квартал 95". Ребрик предстоит сыграть целеустремленную блондинку со стервозным характером, которая 18 лет назад родила дочь от богатого любовника по имени Эдуард.

Ребрик с 2001 года является актрисой Киевского академического молодого театра.

В настоящее время Ребрик ведет утренние эфиры программы "Ранок з Україною" на канале "Україна".

Актриса сыграла более 40 ролей в украинских фильмах. В реальной жизни актриса является матерью двух дочерей – Дианы (2012) и Полины (2018).