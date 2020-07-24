"Вот женская натура – хочется на шею залезть и ножки свесить". Ребрик позировала, сидя на плечах у мужа

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена вместе со своим супругом, хореографом Андрем Диким.
Актриса позирует в кадре, сидя на плечах у супруга.
"Муж пришел поддержать меня на спектакле. Кстати, это первый спектакль после карантина", – подписала она фото.
"Вот женская натура – всегда хочется на шею залезть и ножки свесить", – шутя отреагировали на фото подписчики.
"Планируете ли вы участвовать в "Танцах со звездами"? – поинтересовались подписчики.
"Мы уже танцевали",– напомнила Ребрик.
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Чоловік прийшов підтримати мене на виставі. До речі, перша вистава після карантину... @andrii_dykyi дякую за підтримку
Ребрик и Дикий познакомились в 2011 году во время участия в шоу "Танцы со звездами" на канале СТБ. В том же году пара зарегистрировала брак.
30 августа 2012 года Ребрик родила дочь Диану, а 30 апреля 2018 года – дочь Полину.
Накануне Ребрик призналась, что спустя девять лет после регистрации брака продолжает ходить на свидания с мужем.