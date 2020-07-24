"Вот женская натура – хочется на шею залезть и ножки свесить". Ребрик позировала, сидя на плечах у мужа

Украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась снимком, на котором запечатлена сидящей на плечах у своего супруга, хореографа Андрея Дикого. По словам Ребрик, он пришел поддержать ее во время первого послекарантинного спектакля.

Ребрик: Муж пришел поддержать меня на спектакле Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик обнародовала в Instagram фото, на котором запечатлена вместе со своим супругом, хореографом Андрем Диким.

Актриса позирует в кадре, сидя на плечах у супруга.

"Муж пришел поддержать меня на спектакле. Кстати, это первый спектакль после карантина", – подписала она фото.

"Вот женская натура – всегда хочется на шею залезть и ножки свесить", – шутя отреагировали на фото подписчики.

"Планируете ли вы участвовать в "Танцах со звездами"? – поинтересовались подписчики.

"Мы уже танцевали",– напомнила Ребрик.

Ребрик и Дикий познакомились в 2011 году во время участия в шоу "Танцы со звездами" на канале СТБ. В том же году пара зарегистрировала брак.

30 августа 2012 года Ребрик родила дочь Диану, а 30 апреля 2018 года – дочь Полину.

Накануне Ребрик призналась, что спустя девять лет после регистрации брака продолжает ходить на свидания с мужем.