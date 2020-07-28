"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик обнародовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в профиль с округлившимся животом.
"Лето – время чудес", – подписала фото Ребрик.
"Можно поздравлять?" – поинтересовались у актрисы фолловеры.
"Лиля, вы снова беременны?" – спрашивают пользователи сети.
"Это провокация", – комментируют фото поклонники актрисы.
"Карантин – время чудес. Искренние поздравления. Диких должно быть много", – написали в комментариях фаны.
"Я так понимаю, это фото из третьего сезона сериала "Папаньки"? – предположили поклонники Ребрик.
Актриса пока что не комментирует вопросы своих подписчиков.
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Накануне актриса обнародовала снимок, на котором запечатлена в платье, подчеркивающем талию.
Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким. Пара познакомились в 2011 году во время участия в шоу "Танцы со звездами" на канале СТБ.
30 августа 2012 года Ребрик родила дочь Диану, а 30 апреля 2018 года – дочь Полину.
Накануне Ребрик призналась, что спустя девять лет после регистрации брака продолжает ходить на свидания с мужем.
В сериале "Папаньки", который транслировался на каналах ICTV и СТБ, Ребрик играет жену главного героя. В конце второго сезона ее героиня узнает о беременности.