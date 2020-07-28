"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью

Украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась снимком, на котором запечатлена беременной. Пока одни поклонники актрисы поздравляют ее с возможным будущим пополнением, другие уверяют, что фото сделано во время съемок сериала "Папаньки", в котором она играет жену главного героя.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик обнародовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в профиль с округлившимся животом.

"Лето – время чудес", – подписала фото Ребрик.

"Можно поздравлять?" – поинтересовались у актрисы фолловеры.

"Лиля, вы снова беременны?" – спрашивают пользователи сети.

"Это провокация", – комментируют фото поклонники актрисы.

"Карантин – время чудес. Искренние поздравления. Диких должно быть много", – написали в комментариях фаны.

"Я так понимаю, это фото из третьего сезона сериала "Папаньки"? – предположили поклонники Ребрик.

Актриса пока что не комментирует вопросы своих подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Літо- час див! Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 28 Июл 2020 в 7:05 PDT

Накануне актриса обнародовала снимок, на котором запечатлена в платье, подчеркивающем талию.

Ребрик замужем за хореографом Андреем Диким. Пара познакомились в 2011 году во время участия в шоу "Танцы со звездами" на канале СТБ.

30 августа 2012 года Ребрик родила дочь Диану, а 30 апреля 2018 года – дочь Полину.

Накануне Ребрик призналась, что спустя девять лет после регистрации брака продолжает ходить на свидания с мужем.

В сериале "Папаньки", который транслировался на каналах ICTV и СТБ, Ребрик играет жену главного героя. В конце второго сезона ее героиня узнает о беременности.