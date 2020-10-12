"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка

Украинская телеведущая Лилия Ребрик 11 октября в instagram опубликовала фото, на котором ее семья запечатлена в компании нового члена семьи – щенка породы бишон фризе.
"Счастье, радость, чудо. Нас теперь пятеро. Как назвать девочку?" – подписала фото актриса.
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Щастя , радість, чудо нас тепер п’ятеро #дикасімеи * ка #диколюблю Як назвати дівчинку?
Ребрик отметила, что щенок был мечтой ее старшей дочери Дианы.
"Три года уговоров, полгода выбора породы, два с половиной месяца ожидания, пока подрастет, и вот наконец мечта сбылась", – рассказала Ребрик.
Она сообщила, что щенка им отдала певица Настя Каменских.
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Пост про суцільну любов і дитяче щастя Це сьогодні пост не про #ребрикщасливародина, а скоріше про #ребрикщасливадитина Це сталося! Три роки вмовлянь від Діани, півроку вибору породи, два з половиною місяці очікування, поки підросте! І ось НАРЕШТІ мрія @diana_wild_dyka здійснилася! Вітайте нового члена #дикоїсімейки - дівчинка породи бішон фрізе на ім‘я...Ще думаємо))) (певно, неважко здогадатися з чиїх турботливих рук ми отримали наше диво @kamenskux ) Що вам сказати? Готувалися до появи собаки, як до народження дитини! Тепер у нас вдома є: розумна годівничка для собак Спеціальна лежанка (у тон інтер’єру, звісно) Поводок, ошійник собачий набір посуду Шампунь і собачі парфуми Море любові до нового маленького члена родини! Рішення це було не спонтанне, ми його довго зважували, обговорювали, вмовляли Діану відмовитися від ідеї, а вона нас - погодитися взяти собаку. І зрештою - аргументи Діани перемогли. Ви тільки вдумайтеся, вона у свої 8 років перечитала купу ветеринарної літератури! І це не перебільшення! Вона настільки пірнула з головою у цю тему на шляху до здійснення мрії, що тепер знає всі породи, що кому притаманно і як кого виховувати! Що ж - теорію здала на відмінною! Тепер подивимось, як буде на практиці! З поповненням, наша #дикасімейка! #ребрикщасливародина
Супруг Ребрик хореограф Андрей Дикий в своем микроблоге поблагодарил певицу за подарок.
"Сбылась мечта моей Дианы. Теперь у нас есть собачка. Спасибо Насте [Каменских] за такой подарок. Да здравствует новый член семьи. Кстати, тоже девочка. Мне по жизни просто прет", – отметил он.
В начале августа Каменских сообщила, что ее французская болонка породы бишон фризе по кличке Мими родила четверых щенков.
12 октября в Instagram артистка написала, что щенки подросли и пришло время подыскать для них новый дом.
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My Mimi-crew * Крошки подросли и пришло время каждому из них обрести свой дом * Они такая чистая энергия, тотальная любовь и безумное тепло! Я знаю, что они подарят невероятное количество улыбок и счастья в своих новых домах! И я безумно этому рада! * #purelove #puppies #bichonfrise
Дикий и Ребрик познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ – в их паре Лилия была "звездой", а Дикий – ее наставником. В том же году пара зарегистрировала брак. 30 августа 2012 года Ребрик родила дочь Диану, а 30 апреля 2018 года – дочь Полину.