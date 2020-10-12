Бульвар Шоубиз
 
12 октября, 2020
 
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"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка

Украинская телеведущая Лилия Ребрик обнародовала в сети семейное фото в новом составе.

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Ребрик: Наконец мечта сбылась
Ребрик: Наконец мечта сбылась
Фото: iliia.rebrik / Instagram

Украинская телеведущая Лилия Ребрик 11 октября в instagram опубликовала фото, на котором ее семья запечатлена в компании нового члена семьи – щенка породы бишон фризе.

"Счастье, радость, чудо. Нас теперь пятеро. Как назвать девочку?" – подписала фото актриса.

Ребрик отметила, что щенок был мечтой ее старшей дочери Дианы.

"Три года уговоров, полгода выбора породы, два с половиной месяца ожидания, пока подрастет, и вот наконец мечта сбылась", – рассказала Ребрик.

Она сообщила, что щенка им отдала певица Настя Каменских. 

Супруг Ребрик хореограф Андрей Дикий в своем микроблоге поблагодарил певицу за подарок.

"Сбылась мечта моей Дианы. Теперь у нас есть собачка. Спасибо Насте [Каменских] за такой подарок. Да здравствует новый член семьи. Кстати, тоже девочка. Мне по жизни просто прет", – отметил он. 

В начале августа Каменских сообщила, что ее французская болонка породы бишон фризе по кличке Мими родила четверых щенков.

12 октября в Instagram артистка написала, что щенки подросли и пришло время подыскать для них новый дом.

Дикий и Ребрик познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ – в их паре Лилия была "звездой", а Дикий – ее наставником. В том же году пара зарегистрировала брак. 30 августа 2012 года Ребрик родила дочь Диану, а 30 апреля 2018 года – дочь Полину.

Теги: дети, Настя Каменских, Лилия Ребрик
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