Ребрик озвучила гонорар за съемки в рекламе воды

По словам украинской актрисы Лилии Ребрик, она снималась в рекламе воды насквозь мокрой, за что и получила свой первый гонорар.

Ребрик: По сюжету нас поливали водой Фото: Лілія Ребрик / Facebook

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик сообщила в Instagram, что ее первый гонорар составил 150 грн.

По словам Ребрик, эти деньги она получила за съемки в рекламе минеральной воды.

"По сюжету нас поливали водой и мы были мокрые насквозь. За это и получила свой первый гонорар", – рассказала актриса.

Ребрик с 2001 года является актрисой Киевского академического молодого театра.

В настоящее время Ребрик ведет утренние эфиры программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Актриса сыграла более 40 ролей в украинских фильмах.