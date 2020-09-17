Ребрик озвучила гонорар за съемки в рекламе воды

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик сообщила в Instagram, что ее первый гонорар составил 150 грн.
По словам Ребрик, эти деньги она получила за съемки в рекламе минеральной воды.
"По сюжету нас поливали водой и мы были мокрые насквозь. За это и получила свой первый гонорар", – рассказала актриса.
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Гроші Частина 2. На що ви витратили своі * перші зароблені гроші? Яка це була сума і звідки вона до вас прии * шла? Міи * першии * гонорар був 150 гривень. Наи * більша сума в моєму житті і наи * дорожча- бо перша, зароблена власним трудом, коли відчуваєш цінність кожноі * копіи * очки! Я була студенткою і знялася у рекламі “Куяльника”. За сюжетом нас поливали водою і ми були мокрі наскрізь! За це і отримала свіи * першии * гонорар. Я одразу ж зателефонувала додому і сказала батькам: “Гроші не висилаи * те, я отримала зарплату” Ох, скільки гордості, відчуття власноі * значущості було у ціи * фразі! А потім я пішла і купила за них…. костюм! Так, так - яскраво помаранчевии * трикотажнии * костюм. Довгі роки він був для мене символом самостіи * ності і нагадуванням про те, що всього потрібно досягати саміи * ! Він був ціннішим за будь-які плаття, бо був першою самостіи * ною покупкою. Скільки ви отримали за свою першу роботу? Що це була за робота і наи * цікавіше - на що витратили? Даваи * те трохи поринемо у спогади! #ребрикігроші #ребрикзаробітки
Ребрик с 2001 года является актрисой Киевского академического молодого театра.
В настоящее время Ребрик ведет утренние эфиры программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".
Актриса сыграла более 40 ролей в украинских фильмах.