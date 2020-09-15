"Искусительница". Ребрик позировала в нижнем белье

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик 18 августа на своей странице в Instagram обнародовала фото, для которых позировала в черном белье: трусах, корсете и колготках в сетку.
"Закулисье", или то, чего вы не увидите ежедневно", – написала она.
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«Залаштунки» або те, чого ви не побачите щодня * ... Спокусливоі п’ятниці! Надобраніч! Foto by @kseniya_vertinskaya *
"Вот это да!!! Вы искусительница", – прокомментировала подписчица katerina111288.
Ребрик с 2001 года является актрисой Киевского академического молодого театра.
В настоящее время Ребрик ведет утренние эфиры программы "Ранок з Україною" на канале "Украина". Актриса сыграла более 40 ролей в украинских фильмах.