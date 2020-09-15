"Искусительница". Ребрик позировала в нижнем белье

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик опубликовала фото, снятые за кулисами.

Ребрик: "Закулисье", или то, чего вы не увидите ежедневно Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик 18 августа на своей странице в Instagram обнародовала фото, для которых позировала в черном белье: трусах, корсете и колготках в сетку.

"Закулисье", или то, чего вы не увидите ежедневно", – написала она.

"Вот это да!!! Вы искусительница", – прокомментировала подписчица katerina111288.

Ребрик с 2001 года является актрисой Киевского академического молодого театра.

В настоящее время Ребрик ведет утренние эфиры программы "Ранок з Україною" на канале "Украина". Актриса сыграла более 40 ролей в украинских фильмах.