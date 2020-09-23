Ребрик восхитила поклонников шпагатом в воздухе

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в продольном шпагате, который сделала во время прыжка над клумбой.
"Лечу на съемки на крыльях вдохновения", – подписала фото Ребрик.
"Вы еще и балерина!" – восхитились шпагатом поколонники.
"Ничего себе!" – отреагировали на фото подписчики.
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Лечу на зйомки на крилах натхення! Ефір @ranok_ua додає сил та гарного настрою , тому що з нами прокидаєтеся ви, наші найкращі глядачі! Дякую цьому осінньому дню за сонце! Нехай і ваша середа буде теплою і сонячною, навіть якщо у вашому місті дощик . Полетіли... Мій look by @nataly_bloom_ua
Ребрик с 2001 года является актрисой Киевского академического молодого театра.
В настоящее время Ребрик ведет утренние эфиры программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".
Актриса сыграла более 40 ролей в украинских фильмах.