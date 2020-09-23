Ребрик восхитила поклонников шпагатом в воздухе

Украинская актриса Лилия Ребрик продемонстрировала в воздухе продольный шпагат.

Ребрик: Лечу на съемки на крыльях вдохновения Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в продольном шпагате, который сделала во время прыжка над клумбой.

"Лечу на съемки на крыльях вдохновения", – подписала фото Ребрик.

"Вы еще и балерина!" – восхитились шпагатом поколонники.

"Ничего себе!" – отреагировали на фото подписчики.

Ребрик с 2001 года является актрисой Киевского академического молодого театра.

В настоящее время Ребрик ведет утренние эфиры программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Актриса сыграла более 40 ролей в украинских фильмах.