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Кличко: В Киеве созданы все условия, чтобы местные выборы прошли безопасно и законно

Чтобы обеспечить правопорядок и предотвратить чрезвычайные ситуации, полиция столицы и спасатели с субботы будут нести службу в усиленном режиме, им будет помогать муниципальная охрана, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Виталий Кличко: На все избирательные участки уже доставили дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты
Виталий Кличко: На все избирательные участки уже доставили дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты
Фото: kiev.klichko.org

В Киеве делается все возможное, чтобы местные выборы в это воскресенье состоялись безопасно и законно, заявил мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, пишет сайт политика.

"Как я говорил, на все избирательные участки уже доставили дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. Средства на это мы выделили из бюджета столицы. Чтобы обеспечить правопорядок и предотвратить чрезвычайные ситуации, полиция столицы и спасатели с субботы будут нести службу в усиленном режиме. Помогать им будет и муниципальная охрана", – сообщил Кличко.

Мэр сообщил, что на днях все службы провели совместные учения и отработали действия при завозе избирательной документации в территориальный избирком, участковые избирательные комиссии, взятии комиссий под охрану.

Также отработали обеспечение законности в день "тишины", в день голосования и при подсчете результатов и перемещении документации из участковых комиссий в территориальную.

"Мы все надеемся, что выборы состоятся безопасно и без нарушений закона. Это очень важно! Как для здоровья людей, которые придут голосовать, так и для демократичности и прозрачности их выбора", – отметил Виталий Кличко.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Виталий Кличко, день тишины, местные выборы, голосование
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