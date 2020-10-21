Из-за проигрыша в борьбе за кресло мэра Киева "слуги народа" хотят остановить выборы – Игорь Луценко

Закон "О местном самоуправлении в Украине" предусматривает, что, как только выберут новый местный совет, старый глава должен уйти, его полномочия прекращаются в первый день заседания новоизбранного состава и, если этот процесс будет остановлен, партия "Слуга народа" получит преимущество, заявил бывший народный депутат Игорь Луценко.

Видя свой очевидный проигрыш в борьбе за кресло мэра Киева, а также всех других городов-миллионников, партия "Слуга народа" на неопределенный срок хочет остановить выборы, заявил экс-нардеп Игорь Луценко на своей странице в Facebook.

"Наконец "слуги" учудили то, чего я ожидал. Видя свой очевидный проигрыш в борьбе за кресло мэра Киева (а также всех городов-миллионников), они на неопределенный срок хотят остановить выборы – отменяют второй тур местных выборов в период карантина", – написал Луценко.

По его словам, такое постановление – удар не только по легитимности местной власти, но и вообще по ее способности работать. Как отмечает Луценко, дело в том, что ст. 42 закона "О местном самоуправлении в Украине" предусматривает, что, как только выберут новый местный совет, старый председатель должен уйти, его полномочия прекращаются в первый день заседания новоизбранного состава.

"Конечно, "слугам" это выгодно – в новых советах они в основном получат больше, чем сейчас, и при отсутствии легитимного городского головы они будут на процент чувствовать себя сильнее. Но если не будет мэра, а лишь совет и секретарь, который исполняет обязанности мэра, представьте, какой хаос наступит на местах", – резюмирует Луценко.

Текст проекта постановления авторства нардепа от "Слуги народа" Татьяны Грищенко №4234 на сайте парламента пока не опубликован, но агентство "Українські новини" пишет, что автор предлагает дополнить постановление Верховной Рады от 15 июля 2020 года №795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" пунктом 51: "Повторное голосование по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тысяч), сельского, поселкового, городского головы не назначается и не проводится в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", – сказано в проекте, фото которого опубликовало сегодня агентство.

Журналисты делают вывод, что таким образом фракция "Слуга народа" хочет отменить второй тур выборов мэра Киева.

Автор постановления отмечает: основной его целью является "недопущение чрезмерной нагрузки медицинской системы Украины, обеспечение противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций в Украине и принятие дополнительных мер, направленных на снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения". Об этом говорится в пояснительной записке к проекту.

Повторное голосование, по действующему законодательству, проводят, если наибольшее и одновременно одинаковое количество голосов набрали два или более кандидатов в депутаты местных советов, а также в городах с количеством избирателей 75 тысяч и более, где ни один из кандидатов не получил более половины голосов принявших участие в голосовании.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.